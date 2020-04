Le football français a perdu l’un de ses anciens dirigeants les plus charismatiques. Quelques heures seulement après l’annonce de sa mise sous aide respiratoire, Pape Diouf (68 ans) nous a quittés, victime du coronavirus. Un décès brutal survenu alors que Diouf, qui se trouvait hospitalisé à Dakar, devait être transporté à Nice par avion sanitaire pour être pris en charge en France, a annoncé hier soir BFM TV. Une terrible nouvelle qui donc a logiquement ému l’ensemble des acteurs passés ou actuels du football français.

À commencer par le microcosme marseillais, bouleversé par la disparition de celui qui faisait partie, avec Bernard Tapie, des présidents phocéens les plus appréciés. « L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches », a publié l’OM sur ses réseaux sociaux. S’en sont ensuite suivies d’autres réactions de joueurs jouant ou ayant joué sous les couleurs olympiennes.

Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/w9KyE45JMA

Très triste d'apprendre la disparition de Pape Diouf... il laissera un souvenir unique à Marseille. Pensées émues pour sa famille et ses proches pic.twitter.com/hS6uTQhwHg

C’est avec une très grande tristesse que je viens d’apprendre que Pape nous as quitté. Mes pensées vont à sa famille, ses proches. Tu étais le meilleur d’entre nous et un modèle pour moi. Sache que Tu resteras à jamais dans mon cœur Pape. Je t’Aime #papediouf #marseille pic.twitter.com/LPBZ1DMhy0

Beaucoup de tristesse en apprenant le décès de Pape Diouf... Un grand Président mais surtout un immense Homme, qui aura toujours dignement représenté l'OM et ses valeurs. Une grande perte pour le foot français et le continent africain. Reposez en paix pic.twitter.com/3lqI7VksOv

Sa voix unique me manquera à jamais pic.twitter.com/Q7badrw3dV

Repose en paix president. Et merci pour tout. pic.twitter.com/JeAOCnbHVY

Un condensé d’hommages made in Marseille qu’il a été difficile de résumer en quelques tweets. Mais hier, les Phocéens n’étaient pas les seuls à pleurer la disparition de leur ancien dirigeant. Preuve de son charisme et de son charme, Diouf a reçu pléthore d’hommages, y compris de ceux qui étaient ses rivaux sur le rectangle vert, qu’ils soient parisiens, lyonnais ou autres.

Le @PSG_inside présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu'à l'@OM_Officiel. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure.

