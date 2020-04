Lorsqu’il a été nommé entraîneur du Paris Saint-Germain durant l’été 2018, Thomas Tuchel suscitait beaucoup d’espoirs après l’ère Unai Emery. Très vite, l’Allemand avait d’ailleurs conquis son auditoire lors de sa présentation en calmant immédiatement le jeu par rapport à la course à la Ligue des Champions, objectif ultime des Rouge-et-Bleu souvent source de problèmes ces dernières années. Sur le terrain, l’ancien coach du Borussia Dortmund avait également marqué des points en modelant une équipe capable de changer de système en cours de match.

Un autre bon point quand on sait que les stars parisiennes ont souvent rechigné à sortir dans le confort du 4-3-3. Emery pourra en témoigner.La première moitié de la saison dernière avait d’ailleurs été une véritable démonstration. À la trêve, Paris comptait trois matches en moins que son premier poursuivant (17 contre 20 pour Lille), mais 15 victoires et 2 nuls en 17 rencontres et dix points d’avance sur les Dogues. Et puis tout a basculé un soir de mars avec l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre Manchester United (2-0, 1-3). Un revers qui a marqué Tuchel.

Sonné, ce dernier a alors perdu le contrôle d’une équipe embarquée dans une fin de saison marquée par des prestations très mauvaises (1-5 à Lille, 2-3 à Nantes, 2-3 à Montpellier, 1-3 à Reims) et une défaite en finale de Coupe de France contre Rennes alors que ses joueurs menaient 2 buts à 0. Sans oublier le revers concédé au Parc contre Guingamp en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Malgré tout, le PSG avait officialisé après la prolongation de TT jusqu’en 2021. Un ouf de soulagement pour l’Allemand, conforté et débarrassé après d’Antero Henrique, un directeur sportif avec lequel il ne s’entendait pas.

Comme en 2017...

Pas de quoi lever les doutes sur son avenir. Avec l’arrivée de Leonardo, les rumeurs selon lesquelles le Brésilien profiterait du moindre faux pas de Tuchel pour placer Massimiliano Allegri ont été persistantes, même si Tuchel disposait d’une touche avec le Bayern Munich en cas de départ. Et à l’heure où se profilait le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund, l’avenir du natif de Krumbach était clairement mis en jeu. Au final, Tuchel et le PSG sont passés. De quoi offrir du répit à un technicien à qui rien n’a été garanti.

Et si jamais il venait à plier bagage, L’Equipe nous apprend que Tuchel aurait déjà un plan. Avec la prolongation officielle d’Hansi Flick au Bayern Munich jusqu’en 2023, TT a perdu son issue de secours. Pas de quoi le perturber puisqu’il aurait fait part à son entourage qu’il prendrait sans doute une année sabbatique en cas de divorce avec Paris. C’était d’ailleurs ce qu’il s’était passé quand il avait quitté le Borussia Dortmund en 2017, avant de signer en faveur des Franciliens un an plus tard.