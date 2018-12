Nouvelle défaite en championnat pour l’OM cette semaine, à Nantes (3-2). C’était la 6e de la saison. Une semaine après la déroute à Francfort en Ligue Europa (4-0) et quelques jours après le triste 0-0 contre Reims, à domicile. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Olympique de Marseille ne se porte pas au mieux ces derniers temps. En témoigne cette 5e position au classement de la Ligue 1 qui n’est clairement pas l’ambition des dirigeants marseillais. Heureusement pour eux, le mercato d’hiver arrive à point nommé pour procéder à quelques ajustements.

Dans le sens des départs d’abord, Kostas Mitroglou et Valère Germain, les deux attaquants marseillais, disposent d’un bon de sortie. Ils ne font clairement pas l’affaire et les décideurs de l’OM veulent s’en débarrasser. Au moins pour l’un d’entre eux. Pour le moment, c’est plutôt le Grec qui serait amené à partir le premier puisqu’il est courtisé en Chine, mais également chez lui, en Grèce, par l’Olympiakos. En ce qui concerne Tomáš Hubočan, Grégory Sertic et Clinton Njie, les trois pourraient bien suivre le mouvement dès cet hiver. En effet, ils ne rentrent pas dans les plans du coach Rudi Garcia cette saison. Quant à Aymen Abdennour, toujours prêté par Valence jusqu’à la fin de la saison, il faudra attendre cet été pour le voir partir, selon nos informations.

Un latéral gauche et un attaquant

Dans le sens des arrivées, il y a deux principaux chantiers à régler. Celui du latéral gauche en priorité, puisque Jordan Amavi est bien trop seul sur ce couloir et ne fait pas l’unanimité. La piste la plus chaude reste pour l’instant celle menant au défenseur gauche espagnol Alberto Moreno (26 ans), en manque de temps de jeu à Liverpool. En Ligue 1, Marseille suit également Fodé Ballo-Touré (21 ans) du LOSC et Lucas Lima (27 ans) du FC Nantes.

Deuxième chantier prioritaire : celui du « grand attaquant ». Promis aux supporters depuis de nombreux mercatos, celui-ci se fait attendre. L’été dernier, l’OM a raté Moussa Dembélé, parti à Lyon, et Mario Balotelli, resté à Nice. On parle d’un retour de Michy Batshuayi, prêté par Chelsea à Valence, mais le dossier semble très compliqué, surtout pour cet hiver. Il y a aussi le nom de Moise Kean (18 ans), le jeune buteur de la Juventus, qui revient avec insistance. Seul un prêt pourrait être envisagé. En Ligue 1, l’OM a coché le nom de Marcus Thuram, qui compte 6 buts en 12 matches avec Guingamp. Enfin, les Phocéens penseraient également à un serial buteur algérien qui brille au Qatar. Il s’agit de Baghdad Bounedjah (Al Sadd).

Des surprises à venir ?

Et comme le mercato réserve toujours des surprises, l’Olympique de Marseille pourrait bien se renforcer sur d’autres postes. Au milieu de terrain par exemple, l’international malien Diadie Samassékou du Red Bull Salzbourg a exprimé plusieurs fois son intérêt pour un transfert sur la Canebière. En outre, Andoni Zubizarreta aurait un œil attentif à la situation de Denis Suarez du côté du FC Barcelone, où il ne rentre pas du tout dans les plans du coach Ernesto Valverde. Cependant, son agent nous a confié qu’il lui paraissait compliqué que son joueur quitte le Barça cet hiver. Dans un poste similaire, l’OM aurait également avancé ses pions pour s’attacher les services d’un international mexicain, Victor Guzman (CF Pachuca), dit "El Pocho". Quoi qu’il arrive, l’OM se doit de bouger sérieusement sur ce mercato.