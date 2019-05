Plus le temps avance, plus les joueurs de football coûtent cher. Mais ce qui semble avoir changé ces derniers temps, c’est surtout le fait que les clubs misent sur le potentiel et donc achètent des jeunes joueurs très vite, généralement avant la vingtaine. Ce lundi, le Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a tenté dans sa 261e lettre hebdomadaire de nous offrir la liste des joueurs né en 1999 ou après, évoluant dans les cinq grands championnats (Angleterre, Allemagne, Italie, France, Espagne) avec la plus haute valeur marchande.

Pour cela, les scientifiques de l’institut suisse ont utilisé leur algorithme qui prend en compte quelques données comme la puissance de la Ligue dans laquelle les joueurs évoluent, mais aussi les années de contrat et le poste, entre autres. Ainsi, au premier rang des jeunes joueurs les plus chers du monde on retrouve l’international anglais évoluant du côté du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, auteur d’une saison absolument exceptionnelle avec Lucien Favre.

Kamara et Diaby présents

En effet, l’ailier britannique a marqué douze buts et délivré dix-neuf passes décisives toutes compétitions confondues cette année. Il est évalué, à 19 ans, à 150,3 millions d’euros. C’est le seul joueur né en 1999 ou après qui dépasse les 100 millions d’euros. En seconde position on trouve un Français. Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain d’Arsenal vaudrait 70,1 millions d’euros. Enfin, Nicolo Zaniolo, le milieu de terrain de l’AS Roma, est estimé à 67,4 M€.

Le premier joueur de Ligue 1 est 17e et joue à l’Olympique de Marseille. Devenu titulaire à l’OM cette année, Boubacar Kamara, le défenseur, vaudrait la modique somme de 26,6 millions d’euros. Enfin, Moussa Diaby lui, est 26e avec une valeur estimée à 15,6 millions d’euros. Les deux hommes sont donc bien loin des premières valeurs de joueurs, mais c’est un bon signe pour la formation française.