La 31e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après-midi à un horaire inhabituel compte tenu de la finale de la Coupe de la Ligue remportée par le PSG aux dépens de Monaco ce samedi soir. Le rendez-vous du jour était très important pour le LOSC et Amiens qui s’affrontaient dans un stade Pierre-Mauroy vide après les incidents d’il y a trois semaines. Malheur au vaincu se disait-on avant le coup d’envoi. Déjà mal en point, Lille prenait un premier coup derrière la tête en perdant son capitaine Amadou après moins d’un quart d’heure de jeu. Sans doute gonflés par ce fait de jeu favorable, les Amiénois entamaient une belle domination que ne parvenaient pas à concrétiser Gouano (25e), Avelar (28e) et Konaté (33e). Benzia manquait à son tour une situation (39e) et c’est Mendoza qui récompensait le bon match de son équipe en ouvrant le score (53e). Mené, le LOSC tentait de mettre la pression avec notamment Thiago Mendes, qui trouvait deux fois les montants en fin de rencontre (82e, 90e+2). Victoire ô combien précieuse d’Amiens 1-0. Lille reste 19e et voit surtout les Picards prendre la 15e place, 6 points devant.

On prend la route de La Beaujoire où Nantes recevait Saint-Etienne pour un classique qui sentait bon les années 70. Ce sont les Verts qui prenaient le meilleur départ dans cette rencontre avec Debuchy (encore lui) qui débloquait la situation (17e). Le latéral marquait là son 3e but en seulement 8 rencontres. Les Canaris ne tardaient pas à réagir seulement Sala (32e) et Bammou (34e) ne trouvaient pas le cadre. Après un temps faible, les joueurs du Forez finissaient mieux la première période mais c’est bien après la pause que Cabella marquait le but du break (54e), avant même de s’offrir son premier doublé sous les couleurs stéphanoises (64e). Les Nantais réalisaient un non-match même s’ils se réveillaient un peu durant cette dernière demi-heure avec des opportunités pour Dubois (72e, 83e). Mauvaise journée pour les joueurs de Ranieri qui chutent d’une place et voient surtout leurs adversaires du soir revenir à deux points.

Derby de folie entre Strasbourg et Metz

Autre score d’ampleur dans ce multiplex, celui de Montpellier à Caen 3-1. Plus que jamais en course pour les places européennes, le MHSC n’a eu aucun mal pour triompher des Normands. Malgré une première occasion caennaise signée Peeters qui butait sur Lecomte (12e), Giovanni Sio donnait l’avantage aux siens après un bon travail de Sambia (21e). Dans la foulée, Skhiri marquait le but du break (23e). Dominateurs et très réalistes, les Montpellierains possédaient un avantage logique à la pause. Au retour des vestiaires, les locaux affichaient toujours un niveau inquiétant et après un premier arrêt de Vercoutre à bout portant devant Hilton (52e), ils encaissaient un nouveau but de Sio, qui marquait en deux temps (54e). Le Stade Malherbe sauvait un peu les meubles sur la fin avec un but de Santini (87e) et une dernière opportunité de Bessat (90e+1). Montpellier est 5e.

En Alsace, Strasbourg et Metz ont mis tous les ingrédients pour nous faire vivre un derby assez dingue. Il faut dire que les deux formations sont à la lutte pour le maintien, cette rencontre ne manquait donc pas de piquant. Bahoken ouvrait logiquement le score (17e) mais un fait de jeu donnait un premier tournant du match. Le Messin Niakhaté touchait le ballon de la main dans la surface du Racing mais l’arbitre interprétait une main strasbourgeoise. Un penalty transformé par Rivière plus tard et Metz égalisait (23e). La tension était palpable sur le terrain, les avertissements s’accumulaient de chaque côté. Touché par ce but contre le cours du match Strasbourg déjouait et Mollet en profitait pour donner l’avantage aux Messins (47e). Pire encore, N’Dour laissait le RCSA à dix contre onze après un deuxième jaune (65e) mais Selimovic craquait à son tour après une altercation avec Bahoken (76e). La rencontre se terminait avec un rouge de chaque côté et dans la foulée Seka égalisait à 2-2 d’une mine en lucarne (78e). Le score en restera là malgré de nouvelles échauffourées sur le terrain et les bancs de touche. Ce nul n’arrange personne. Enfin, dans la dernière rencontre du jour, Nice réalise une très bonne opération en allant gagner à Troyes sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Pléa (16e, 83e). Les Aiglons passent devant Nantes au classement et prennent la 7e place.

Les résultats du soir :

LOSC 0 - 1 Amiens : Mendoza (53e).

Troyes 0 - 2 Nice : Plea (16e, 83e)

Strasbourg 2 - 2 Metz : Bahoken (17e), Seka (78e) ; Rivière (23 sp), Mollet (47e).

Nantes 0 - 3 Saint-Etienne : Debuchy (17e), Cabella (54e, 64e).

Caen 1 - 3 Montpellier : Santini (87e) ; Sio (21e, 54e), Skhiri (23e).