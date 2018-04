C’était la première au Parc des Princes du PSG depuis l’annonce du départ d’Unai Emery à la fin de la saison. Bien accueilli, le coach a eu les honneurs du public, ce qui n’a pas été le cas pour tous les joueurs et notamment Meunier. Le Belge a subi les conséquences de son activité sur les réseaux sociaux. En face du champion de France, Guingamp n’avait lui non plus pas grand-chose à jouer à part une hypothétique qualification européenne. Avec les nombreuses absences (Neymar, Verratti, Rabiot, Diarra), Emery alignait un 4-3-3 avec Kurzawa, les deux Thiago, Lo Celso et Draxler alors que le trio Mbappé-Di Maria-Cavani ne changeait pas devant.

Les Bretons n’étaient pas montés pour du tourisme au Parc des Princes. La composition offensive (Blas aux côtés de Didot, Thuram, Grenier, Benezet et Briand titulaires) présentée par Kombouaré était là pour en témoigner. L’EAG jouait haut et pressait des Parisiens absolument pas concernés. Briand alertait une première fois la défense (6e) et la reprise de Thuram terminait dans les bras d’Areola (8e). Briand se manquait d’une tête à bout portant (14e), tout comme Lo Celso, dont la frappe du gauche finissait complètement à côté (15e). La meilleure occasion des joueurs de la capitale dans cette première période était déjà passée...

Paris dort, Guingamp en profite

Guingamp profitait à fond du manque de volonté du champion de France mais sans parvenir à concrétiser ses nombreuses occasions. Benezet dévissait (20e), puis voyait Thiago Silva sauvait sa frappe sur la ligne (22e). Thuram lui trouvait le poteau (29e), quand Didot chauffait les gants d’Areola (32e). Blas s’essayait une première fois de loin (44e) avant de récidiver avec un énorme tir de l’extérieur du gauche qui rentrait dans le but avec l’aide de la transversale (0-1, 45e+1). Les joueurs du PSG rentraient aux vestiaires menés et accompagnés par les sifflets du Parc. Emery devait trouver les ingrédients pour motiver des joueurs terriblement déconcentrés par l’enjeu.

Les intentions étaient en effet plus tranchantes durant cette seconde période. L’entrée de Pastore à la place de Draxler faisait du bien alors que Mbappé se distinguait. Il pensait égaliser avant d’être signalé (à tort) hors jeu (54e), puis trouvait le poteau mais était pour le coup en position illicite (57e). Pastore butait sur Johnsson (59e) et Mbappé ratait sa reprise au point de penalty (66e). Guigamp avait eu très chaud mais tenait bon avant de s’offrir le break. Grenier chipait un ballon dans les pieds de Lo Celso et servait Briand qui ne tremblait pas (0-2, 68e). Rien ne souriait au PSG dans cette rencontre et ce n’était pas totalement immérité. Sauf que le réveil est intervenu dans le dernier quart d’heure.

Cavani réveille le PSG

Lo Celso échappait à Briand qui taclait l’Argentin en dehors de la surface mais l’arbitre indiquait le point de penalty. Cavani réduisait le score (1-2, 76e). L’Uruguayen devenait au passage le meilleur buteur de l’histoire en championnat pour le PSG. Ce n’était pas fini pour lui puisqu’il s’offrait un doublé sur un centre de Meunier (2-2, 82e). Les Parisiens donnaient tout pour l’emporter. Il y avait plusieurs départs de feu dans la surface guingampaise mais jamais d’incendie (84e, 85e, 87e). Après un moment de flottement, les Bretons s’offraient même une dernière situation par Benezet (90e+3), tout comme Mbappé (90e+4) mais c’est finalement sur un nul que se séparent les deux équipes. Paris ne terminera pas la saison à domicile avec que des victoires.

Le film de la rencontre à revoir sur notre live commenté.