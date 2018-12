Si le Paris Saint-Germain, d’ores et déjà sacré champion d’automne après le nul entre le LOSC et l’Olympique Lyonnais (2-2) dans l’après-midi, semble intouchable cette saison, derrière six équipes se tiennent en quatre points. Alors que Saint-Etienne avait disposé du FC Nantes (3-0), en ouverture de cette 15e journée de Ligue 1, quatre rencontres étaient disputées ce soir sur les pelouses de l’Hexagone. Avec en point d’orgue, un duel des extrêmes entre Montpellier (4e) et Monaco (19e). Des Héraultais qui en cas de succès au Louis-II pouvaient ravir la deuxième place à l’OL. Sur le Rocher, Youri Tielemans offrait un peu de spectacle aux spectateurs présents, qui en manquaient clairement dans le premier acte. Son but permettait aux Monégasques de mener à la pause (1-0, 43e).

Dans une rencontre terne, Golovin manquait le 2-0 lorsque sa frappe venait heurter la transversale de Benjamin Lecomte (54e). Montpellier réagissait finalement, mais Gaëtan Laborde voyait sa tête flirter avec le montant de Benaglio (57e). L’ASM déjouait et concédait presque logiquement l’égalisation de Gaëtan Laborde, buteur de la tête sur un centre d’Andy Delort (1-1, 81e). Six minutes plus tard, l’ASM replongeait dans la crise lorsque Petar Skuletic venait profiter d’une nouvelle offrande de Delort et de la défense catastrophique de Jemerson pour battre Benaglio (1-2, 86e). Une victoire au finish qui permettait au MHSC de prendre la deuxième place, alors que Monaco restait englué à la 19e !

Les Crocodiles faciles face à Amiens, Guingamp stoppe la belle série niçoise

À la pause, seul Nîmes imitait l’ASM, menant face à Amiens, grâce à un but de Denis Bouanga (1-0, 45e). Auteur de 3 des 6 derniers buts du Nîmes Olympique, l’attaquant venait concrétiser la nette domination des Crocos (9 tirs). En seconde période, Rachid Alioui faisait son entrée et s’invitait à la fête, attentif devant le but sur un centre de Denis Bouanga, encore lui (2-0, 62e). Le remplaçant de Deprès doublait la mise sur un caviar d’Umut Bozok (3-0, 87e). Avec ce succès, le promu nîmois grimpait à la 8e place.Ultra-dominateur dans le premier acte au Roudourou face à la lanterne rouge guingampaise, l’OGC Nice tentait de porter à cinq sa série de victoires en championnat. Mais la possession des Aiglons (67% en première période) ne les aidait pas pour autant à trouver la faille (0-0).

Sur six matches sans succès, le Stade Malherbe de Caen se déplaçait lui sur la pelouse du SCO Angers, qui restait sur deux résultats positifs (1V, 1N). Les Angevins manquaient d’abord l’ouverture du score, Crivelli envoyant sa tête à droite du cadre (25e). Dans le deuxième acte, c’est logiquement que les locaux trouvaient l’ouverture, grâce à une tête rageuse de Pierrick Capelle (1-0, 51e). C’est également de la tête que Claudio Beauvue venait égaliser (1-1, 62e), inscrivant son troisième but de la saison. La 15e journée se poursuivra demain, avec trois rencontres. À 15h, duel de mal classés entre Toulouse (15e) et Dijon (18e), avant que l’Olympique de Marseille n’accueille le Stade de Reims pour tenter de laver l’affront de la Ligue Europa (17h). Champion d’automne, le Paris Saint-Germain clôturera cette journée sur la pelouse de Bordeaux à 21h.

Les résultats de la 15e journée de Ligue 1 :

Vendredi 30 novembre :

Saint-Etienne 3 - 0 Nantes : Beric (72e), Khazri (84e) et Kolodziejczak (90e) pour Saint-Etienne.

Samedi 1er décembre :

Lille 2 - 2 Lyon : Rémy (17e), Pépé (28e) pour Lille ; Traoré (63e), Dembélé (86e) pour Lyon.

Angers 1 - 1 Caen : Capelle (51e) pour Angers ; Beauvue (62e) pour Caen.

Guingamp 0 - 0 Nice

Monaco 1 - 2 Montpellier : Tielemans (43e) pour Monaco ; Laborde (81e), Skuletic (86e) pour Montpellier.

Nîmes 3 - 0 Amiens : Bouanga (45e), Alioui (76e, 87e) pour Nîmes.