Trois défaites, trois nuls. Depuis sa victoire à la Beaujoire contre le FC Nantes en début de saison (1-3), l’AS Monaco n’a plus connu le goût du succès. Auteur de six matches sans victoire en Ligue 1, avec également une défaite en Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid (1-2), le club de la Principauté devait se reprendre ce vendredi en ouverture de la 8e journée du championnat de France face à Saint-Etienne, qui devait de son côté confirmer ses deux dernières victoires devant son public. Pour cette partie, Jean-Louis Gasset optait d’ailleurs pour son 4-2-3-1 avec le retour de Khazri en numéro 10 ou celui de Perrin en défense. Côté monégasques, Leonardo Jardim alignait un 5-3-2 avec N’Doram derrière aux côtés de Raggi et Glik. Falcao était accompagné de Sylla devant.

En quête d’un résultat positif, et presque obligatoire, les Monégasques rentraient vite dans leur match avec une première opportunité pour Barreca qui voyait sa frappe fuir le cadre sur un service de Sidibé (1ère). Petit à petit, les Verts mettaient eux leur jeu en place et Khazri était tout proche de l’ouverture du score sur une passe en retrait de Raggi vers Benaglio. Heureusement pour l’ASM, l’international tunisien était devancé par le portier suisse (12e). Les visiteurs répondaient par une frappe, une nouvelle fois, de Barreca mais Ruffier repoussait au premier poteau (16e). La première réelle occasion intervenait ensuite sur un corner stéphanois. Cabella servait rapidement Khazri qui profitait de la passivité des défenseurs adverses pour servir Diony au deuxième poteau. L’attaquant stéphanois était devancé de justesse par Sidibé (18e).

Les hommes de Jean-Louis Gasset continuaient leur travail et Cabella trouvait la barre transversale sur une frappe enroulée à l’entrée de la surface (28e). Côté monégasque, Sylla pensait ouvrir le score en profitant d’une erreur de Perrin pour ensuite défier Ruffier et le crocheter mais sa frappe vers le but vide était sortie par le capitaine stéphanois, auteur d’un sublime retour (30e). Ruffier se rattrapait lui en sortant une tentative dangereuse de Falcao (35e). Un temps faible des Verts qui ouvraient finalement le score. Sur un superbe service de Selnaes dans le dos de la défense, Khazri contrôlait le ballon avant de crucifier Benaglio d’une frappe croisée (41e, 1-0). Un court avantage donc à la pause.

Ruffier impérial, Falcao maudit !

Au retour des vestiaires, Leonardo Jardim lançait la même équipe malgré ce but de retard, mais ses joueurs revenaient avec de meilleures intentions. Au bout de quatre minutes en deuxième période, l’ASM se procurait en effet une énorme occasion. Après un bon mouvement entre Sylla et Sidibé, Falcao était servi sur un plateau au point de penalty et n’avait plus qu’à ajuster Ruffier mais « El Tigre » ouvrait trop son pied et se manquait totalement (49e). Pas de quoi décourager les vice-champions de France, qui enchaînaient les assauts. Comme sur l’action précédente, les Monégasques faisaient la différence côté droit et Sylla servait en retrait Traoré. Le milieu de l’ASM contrôlait et plaçait sa frappe mais Ruffier se couchait bien. Diop suivait pour marquer mais le gardien français réalisait une seconde parade (52e) ! Le joueur de 18 ans tentait ensuite sa chance de loin sans cadrer (53e).

À force de trop gâcher, les joueurs de Leonardo Jardim se faisaient punir... Pressé par Cabella, Pelé perdait le cuir et M’Vila servait rapidement Khazri à l’entrée de la surface. Après un contrôle très rapide pour se mettre dans le sens du but, le buteur stéphanois décochait une frappe à ras de terre que Benaglio ne pouvait sortir (54e, 2-0). Et aucun voyant n’était au vert côté monégasque, car juste derrière, Falcao trouvait le poteau ! Servi par Sidibé, Sylla redressait sur son capitaine qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets mais sa tentative s’échouait sur le montant (58e). Leonardo Jardim réagissait ensuite en lançant Golovin à la place de Traoré (59e) ou encore Chadli à la place de Barreca (67e), mais le sang neuf n’apportait rien. De son côté, Jean-Louis Gasset devait procéder à deux changements suite à des blessures : Gabriel Silva laissait sa place à Panos (66e), et Khazri était remplacé par Nordin (68e).

Et sur la pelouse, les Verts offraient toujours de belles séquences, sans cependant inquiéter Benaglio une nouvelle fois. À la 76e minute, les locaux revenaient quand même à la charge. Côté droit, Salibur centrait à ras de terre vers Nordin qui armait en première intention. Benaglio se couchait sur sa droite pour capter sa frappe. Comme dernière solution, Leonardo Jardim faisait entrer en jeu Henrichs à la place de Pelé (79e). En fin de match, Diop manquait la réduction de l’écart (80e), alors que Diony était lui tout proche du 3-0 suite à une erreur de N’Doram (81e). Glik sauvait juste derrière sa formation en taclant dans sa surface devant Diony. Le dernier changement de l’ASSE avait lieu puisque Monnet-Paquet remplaçait Salibur (83e). Les Verts poussaient en fin de partie pour tenter d’aggraver le score, en vain. L’ASSE s’imposait donc 2-0 pour prendre provisoirement la deuxième place de la Ligue 1. De son côté, l’ASM sombrait un peu plus et restait 18e.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.