Après les faux pas de l’OM (défaite contre Bordeaux 2-0) et l’OL (battu par Dijon 1-3), Lille pouvait conforter sa deuxième place au classement de la Ligue 1, s’il battait Reims (6e) au stade Auguste-Delaune. Un succès des Dogues permettait également de repousser le sacre du PSG en championnat, si les Parisiens venaient à bout de Strasbourg ce soir (match à 21h, à suivre en direct commenté sur notre site). De leurs côtés, les Rémois voulaient s’imposer pour continuer la lutte aux places européennes et revenir à un point derrière Saint-Étienne (4e). Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Toulouse (14e) accueillait Nantes (15e) pour une confrontation sans grand enjeu, puisque les deux équipes se situent dans le ventre mou du championnat et n’ont pas trop à craindre une relégation.

À Reims, les hommes de Christophe Galtier ont directement mis le pied sur le ballon, déterminés à rapidement ouvrir le score pour refroidir les locaux. La première grosse occasion arrivait logiquement en leur faveur, lorsque Loïc Rémy, bien lancé par Pépé, est parti au duel contre Mendy, un face-à-face remporté par le gardien rémois (16e). Mais la suite de la première période n’était pas très emballante, avec des défenses bien en place et aucune autre situation chaude à se mettre sous la dent, ce qui a fait que le score était de 0-0 à la mi-temps.

Rémi Oudin permet à Reims de prendre le point du nul

La rencontre repartait sur le même rythme, avec peu d’actions, mais José Fonte allait débloquer la situation pour les Lillois, d’une tête bien placée suite à un corner de Mendes (0-1, 55e), qui ne laissait aucune chance à Mendy. Le match devenait alors beaucoup plus intense, et Reims faisait tout pour revenir, mais Mike Maignan écœurait les Champenois en sortant deux parades extraordinaires sur deux corners successifs, d’abord sur un tir d’Oudin à bout portant (66e), puis sur une tête d’Engels (67e). Reims poussait toujours et égalisait grâce à Rémi Oudin, qui a glissé une frappe sous Maignan (1-1, 78e). Mendy devait s’employer une dernière fois, sur un très bon coup franc d’Ikoné (89e), permettant aux Rémois de prendre un bon point contre le LOSC (1-1 score final).

Au Stadium de Toulouse, Nantes faisait une bonne entame de match, mais Girotto plombait son équipe, en étant expulsé dès la 17e minute de jeu, après utilisation de la VAR, suite à un très vilain coup sur le tibia de Max-Alain Gradel. Ce dernier manquait par la suite un penalty, arrêté par Tatarusanu (26e), après que Sanogo a été accroché dans la surface par Edgar Ié. Les Violets multipliaient ensuite les occasions, avec Durmaz qui manquait le cadre à six mètres des buts (38e), Sanogo qui touchait la barre (44e) et Tatarusanu qui s’employait une nouvelle fois pour sortir une sublime parade sur une frappe d’Amian (45e). Mais juste avant la mi-temps, Toulouse manquait de se faire surprendre, lorsque le coup franc de Boschillia fracassait la transversale de Reynet (45+1e). À la pause, les deux équipes se tenaient donc en échec 0-0.

Toulouse a quasiment assuré son maintien en Ligue 1

Le TFC redémarrait fort au retour des vestiaires, Sanogo obligeant de nouveau Tatarusanu à réaliser un bel arrêt (52e), avant que Sylla ne fasse enfin plier le gardien roumain, après avoir repris de la tête un ballon qui venait de heurter le poteau nantais (1-0, 55e). Les hommes d’Alain Casanova ne relâchaient pas la pression pour autant et cherchaient à faire le break. Sanogo manquait de peu le cadre après avoir tenté une aile de pigeon (61e) et Leya Iseka voyait son but être refusé pour une faute de Sanogo (70e). Le FCN reprenait le dessus en fin de rencontre et tentait de revenir au score, mais la frappe de Rongier passait au-dessus des cages de Gurtner (78e), et Toulouse s’imposait finalement 1-0 à domicile.

Avec ce match nul, Lille manque une belle occasion de prendre un matelas d’avance sur ses poursuivants, mais compte tout de même cinq points d’avance sur l’OL. Cela laisse également l’opportunité au PSG de devenir officiellement champion ce soir en cas de victoire contre Strasbourg, au Parc des Princes. Reims reste de son côté en embuscade pour l’Europe, à un point seulement de l’OM (5e). Concernant les conséquences de l’autre rencontre, Toulouse prend onze longueurs d’avance sur Dijon, premier relégable, alors que Nantes est à sept points du DFCO.

Les résultats des matches de 15h

Reims 1-1 Lille : Oudin (78e) ; José Fonte (55e)

Toulouse 1-0 Nantes : Sylla (55e)