Hier soir, l’OM a ramené le point du match nul de Montpellier et ce n’était pas vraiment chose aisée lorsqu’on voit le début de match des Marseillais. Sur leur première occasion réelle, le MHSC et Giovanni Sio trouvaient le chemin des filets (29e). Mais l’Olympique de Marseille a trouvé le moyen d’égaliser dans la toute fin de la première période grâce à un penalty superbement tiré par Florian Thauvin, l’homme en forme de ce début de saison olympien.

Mais la rencontre a été marquée par deux actions assez litigieuses, notamment la première : ce fameux penalty. « Non, il dit qu’il y a faute de Mukiele, mais je ne vois pas de faute, mais bon on a le droit de se tromper », expliquait Michel Der Zakarian en conférence de presse alors que tout le monde pensait que Monsieur Schneider sanctionnait une main d’Hilton, au départ. Mais ce n’est pas tout puisqu’en toute fin de rencontre, une deuxième histoire est venue polluer les débats d’après match.

Der Zakarian a été exclu par Grégory Schneider

Dans les ultimes minutes de cette confrontation, Camara, qui avait remplacé Sio (blessé), reprenait un coup franc de la tête et propulsait le cuir dans le petit filet de Steve Mandanda. Après un flou pendant lequel l’arbitre de touche et l’arbitre central discutaient avec le portier olympien et pendant lequel les Montpelliérains fêtaient leur but, l’arbitre décidait, à juste titre selon les lois du jeu, de refuser le but considérant qu’Hilton faisait action de jeu en étant en position de hors-jeu.

« Je ne parle pas d’arbitre, je parle du match, mais je ne parle pas d’arbitre. Je pense que c’est un match qu’on méritait de gagner, qu’on n’a pas gagné à cause de faits de jeu. Je n’ai rien compris (sur le but refusé, ndlr). Je vois le drapeau qui se lève, cela veut dire qu’il y a hors-jeu. Je ne le vois pas tout de suite, quand Camara fait la tête, je vois le ballon qui va dans le petit filet, personne d’autre ne le touche même si des joueurs sont en position de hors-jeu, le ballon était parti depuis la tête de Camara depuis deux secondes », a poursuivi un der Zakarian passablement énervé après avoir été exclu par l’arbitre. Du côté de Rudi Garcia, on préfère évoquer l’arbitrage vidéo : « pour tous ceux qui me connaissent, puisqu’on va parler d’arbitrage, il y a longtemps que je milite pour qu’on aide nos arbitres. Donc même si c’est en ma faveur, j’aurais aimé qu’on ait l’arbitrage vidéo ».