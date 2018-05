J-1 avant la finale de la Ligue Europa. Demain, l’Olympique de Marseille affrontera l’Atlético de Madrid au Groupama Stadium de Lyon. Un match qui est déjà dans tous les esprits du côté phocéen. Des joueurs aux dirigeants, en passant par le staff et les supporters, tout le monde attend ce match capital face aux Colchoneros. Ce sera le cas de Patrice Evra. Encore Marseillais il y a quelques mois de cela, le latéral gauche a quitté les pensionnaires de l’Orange Vélodrome après avoir résilié son contrat à l’amiable le 10 novembre dernier. Cela faisait suite à l’épisode du coup de pied qu’il avait asséné au visage d’un fan olympien lors du match contre Vitoria Guimarães en Europa League.

Une compétition où il rêve de voir l’OM soulever le trophée demain soir. Avant ce choc, celui qui était muet depuis des mois est sorti du silence sur son compte Facebook afin d’envoyer des ondes positives à tout le club phocéen. « Depuis mon départ, je n’ai pas parlé. Je suis là pour vous remercier, pour remercier tout le peuple marseillais. Le coach Rudi Garcia, tous mes coéquipiers, les gens qui travaillent autour de ce club. Ils ont fait un boulot énorme pour redorer le blason. Moi, je me souviens quand j’ai signé pour ce club, ils m’ont dit : "Pat, l’objectif est de finir dans les cinq premiers pour être qualifiés pour l’Europa League". Objectif atteint. L’année suivante, les gars, vous êtes en finale. Moi, j’ai un peu participé puisque j’ai joué les matches de poules avant mon incident ».

Evra ne retient que du positif de l’OM

Si ses relations n’ont pas toujours été très bonnes avec les supporters marseillais, notamment sur la fin de son aventure, l’ancien joueur de Manchester United a eu une grosse pensée pour eux. « Je voulais remercier tous les supporters marseillais. Malgré ce petit kick à ce supporter marseillais, mais moi je ne le qualifie pas de supporter marseillais car ce qu’il a dit c’était inadmissible. Moi, je suis un être humain. J’ai mal réagi, mais je ne m’excuserai pas parce que lui ce n’est pas un vrai supporter de l’OM. Les vrais supporters de l’OM, je les connais. Ce sont ceux, quand je suis arrivé, je n’avais même pas encore touché un ballon qu’ils m’adulaient ». Quelques mois après son départ, celui qui a rejoint West Ham a donc tenu à faire une mise au point après son coup de sang de novembre dernier.

Il poursuit : « Moi, je ne retiens que de bons souvenirs. Pour les supporters, je comprends qu’ensuite il y ait eu des banderoles. Ils ont dit que je me croyais plus haut que l’institution, etc.. Mais non jamais. Jamais. Moi, quand je suis arrivé dans ce club j’ai dit que j’allais tout donner pour remplir cet objectif. L’objectif a été atteint. Et en plus cette année, on est en finale. Je dis "on", parce que j’ai quand même joué quelques matches de poules. Que vous gagnez cette finale, ou que vous la perdiez, j’espère que tous les supporters vont être derrière cette équipe car n’oubliez pas d’où Marseille vient (...) Je ne dirai jamais une seule chose négative sur ce club car je n’ai rien à dire (...) J’ai passé un grand moment (à l’OM). Ça a été très dur le jour où j’ai dit au revoir à tous mes coéquipiers. C’est là que j’ai ressenti une douleur comme si je laissais toute une petite famille ». Une famille qui a continué à bien grandir sans lui et qui espère remporter l’Europa League demain soir.