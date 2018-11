Sur le papier, avec 24 buts inscrits, l’Olympique de Marseille possède la deuxième meilleure attaque du championnat derrière l’intouchable armada parisienne. Un paradoxe au vu du bilan comptable de ses deux attaquants de pointe que sont Kostas Mitroglou et Valère Germain. Bloqués à 3 réalisations chacun, le Grec et le Français sont régulièrement critiqués. Cette semaine, à l’occasion d’un entraînement ouvert au public,un supporter phocéen s’en est d’ailleurs pris verbalement à Germain, obligeant Rudi Garcia à intervenir. Forcément, à l’heure où l’OM veut enchaîner une deuxième victoire consécutive face à Amiens (match Amiens-OM à suivre en live commenté sur FM), l’entraîneur olympien n’a pas échappé aux questions sur l’état de forme de ses buteurs.

Sans surprise, Garcia a pris leur défense. Cependant, ce dernier semble avoir intégré les difficultés permanentes de ses deux joueurs face au but. Pour preuve, le manque d’efficacité de la paire Mitroglou-Germain ne serait désormais plus très important. « C’est à eux déjà de donner le meilleur d’eux-mêmes à l’entraînement. C’est ce qu’ils ont fait. On sait qu’à ce poste, la confiance est importante. Tous les joueurs qui jouent à ce poste pensent qu’ils n’ont pas fait un bon match quand ils ne marquent pas. Pour moi, ce n’est pas plus important que ça. L’essentiel, c’est que l’équipe marque des buts. Quand on est solide et que l’onconcède peu d’occasions, c’est plus facile de gagner les matches ».

Njie comme option de rechange ?

Pas sûr que cette réponse satisfasse les supporters marseillais. Ni celle sur la possibilité de voir l’OM se renforcer offensivement lors du prochain mercato hivernal. « Je ne sais pas. Si vous aviez au sein de votre média un journaliste qui est en difficulté, est-ce que vous diriez « je vais recruter un remplaçant ? » ou est-ce que vous allez l’aider ? La réponse est dans la question. » Désireux de préserver l’unité de son groupe et de ne lâcher aucun de ses joueurs en difficulté en route, Rudi Garcia a toutefois indiqué qu’il pourrait compter sur un autre élément si la méforme de ses attaquants perdure.

« Clinton (Njie) nous apporte des choses différentes que Kostas et Valère. On sait qu’il a fait de bonnes choses de la saison dernière. Ça peut être une option évidemment, même si Kostas n’est pas du tout condamné. Il rejouera et marquera des buts. Le plus important, c’est que les joueurs soient combatifs, s’ils ont la réussite, c’est mieux pour eux ». Et ce n’est pas les principaux concernés qui vont dire le contraire...