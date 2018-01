Il va y avoir du mouvement du côté de la capitale pendant ce mois de juin, et surtout dans le sens des arrivées. Ainsi, plusieurs joueurs pourraient quitter le club dans les semaines à venir, notamment pour remplir les caisses et entrer dans les clous du fameux Fair-Play Financier. Parmi eux, on retrouve Javier Pastore, qui pour le coup a vraiment envie de partir pour retrouver un temps de jeu régulier. L’Inter serait ainsi en pole position pour s’offrir l’Argentin. Quant à Hatem Ben Arfa et Lucas Moura, on assiste à deux situations un peu différentes. Dans son édition du jour, l’Equipe dévoile de nouveaux détails sur la situation et l’avenir des deux placardisés.

Le Français est lui quasiment poussé vers la sortie et une résiliation de contrat avait même été évoquée. Seulement, aux dernières nouvelles, s’il n’est pas foncièrement opposé à un départ, il demande 10 millions d’euros à son club pour partir en janvier ! Un montant qui correspond à son salaire et à ses primes s’il restait jusqu’au bout de son contrat, qui expire en juin prochain. Le PSG n’ayant aucune intention de se plier à ses exigences, devrait donc rester à Paris pour six mois supplémentaires, d’autant qu’il ne semble pas spécialement avoir la cote sur le marché.

Lucas lui, aussi poussé vers la sortie l’été dernier mais finalement resté, ne serait pas non plus opposé à un départ. Il y a cependant deux problèmes : aucune offre n’est arrivée sur la table malgré plusieurs équipes intéressées en Espagne, et surtout, le Brésilien veut continuer sa carrière dans un championnat de top niveau, ce qui ferme ainsi la porte aux clubs exotiques asiatiques ou à la MLS par exemple. Si on pensait tous qu’il avait déjà un pied en dehors du PSG, l’absence d’offres pourrait donc le contraindre à rester dans la capitale.