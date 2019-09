Cet été, Thomas Tuchel avait déjà dû composer sans Neymar, le temps que le Brésilien règle la question de son avenir dans la capitale. Mais rapidement, l’entraîneur allemand a vu Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Thilo Kehrer, Colin Dagba, Julian Draxler et plus récemment Mauro Icardi rejoindre l’infirmerie. De nombreux absents de taille qui n’ont pas empêché les Rouge-et-Bleu de briller face au Real Madrid (3-0) et l’Olympique Lyonnais (1-0). Cependant, avec le retour de la Ligue des Champions, ces absences sont un réel handicap avec un calendrier plus dense. Et voici comment Thomas Tuchel fait face à ces pépins physiques.

« Il nous manque beaucoup de joueurs de qualité à cause des blessures. C’est important d’être calme, de savoir faire confiance, de jouer comme une équipe, de ne pas perdre la structure. On doit l’accepter. Je suis calme vis-à-vis de ça. Pour Kylian, on a manqué une validation pour sa vitesse. On veut trouver une situation avec le moins de risques possibles. Avec Edi, c’est bien, je pense qu’il va revenir à l’entraînement collectif cette semaine, je l’espère. Mauro ? Peut-être la semaine prochaine. Dagba, Thilo et Drax courent, mais ils ne sont pas aussi proches d’un retour », a-t-il déclaré avant d’avouer que ces blessures à répétition tombaient au mauvais moment.

« Ça complique (les choses) parce que, comme vous savez, les joueurs manquent, la qualité manque. Mais c’est toujours possible de trouver des possibilités. Mais dans une phase avec seulement deux jours (de récupération) entre les matches, ce n’est pas possible de laisser toujours les mêmes joueurs jouer. Je suis responsable pour l’équipe. Contre Reims, c’est possible de jouer avec la même équipe qui a joué à Lyon, mais dans deux jours on joue Bordeaux, et trois jours après Galatasaray. On ne peut pas laisser les mêmes joueurs, on est attentif, on contrôle les choses qui peuvent être contrôlées. On parle chaque jour avec les joueurs. On va trouver une autre solution pour demain ». Et pour le moment, Tuchel a seulement fait savoir que Leandro Paredes jouera demain face aux Champenois.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10