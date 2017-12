Le Sun et le Daily Mail assuraient en chœur dimanche que l’Olympique de Marseille avait visiblement déniché une idée mercato en Angleterre. Une piste plutôt étonnante d’ailleurs, puisque méconnue. Son nom : Tyler Roberts. Ce jeune attaquant de 18 ans (1m80), sous contrat avec West Bromwich Albion jusqu’en juin 2018, évolue en prêt à Walsall cette saison. Avec 5 réalisations et 3 passes décisives en 11 apparitions en League One depuis le début de l’exercice, il confirme son talent. L’occasion de se pencher de plus près sur lui.

Un attaquant racé promis à un grand avenir

Roberts est un attaquant dont la qualité première est la vitesse. Il possède un pouvoir d’accélération impressionnant sur les premiers mètres, ce qui en fait un cauchemar pour les défenses adverses. Il est assez à l’aise balle au pied et n’a pas peur d’aller provoquer. Malgré son jeune âge, il excelle déjà dans la prise d’informations et la gestion des espaces. Ses appels sont toujours bien sentis, qu’ils soient déclenchés pour aller marquer ou démarquer un partenaire.

Il a débuté en Premier League à 18 ans

Formé à West Bromwich Albion, le buteur a rapidement été présenté par Tony Pulis, manager historique limogé depuis (remplacé par Alan Pardew), comme « un talent très prometteur pour l’avenir ». Il y a ainsi fait toutes ses classes jusqu’en moins de 21 ans, avec qui il a inscrit 3 réalisations en 13 apparitions. Après un premier échauffement avec l’équipe première à 17 ans, à Manchester United (0-1, mai 2015), il avait connu quelques jours plus tard un premier banc en Premier League, contre Arsenal (4-1, mai 2015). Il avait toutefois dû attendre un an, pour, en mai 2016, jouer ses 18 premières minutes en PL, à 18 ans donc, contre Liverpool (1-1). Depuis, il n’a connu que la League One, sous forme de prêts à Oxford United, Shrewsbury Town et donc Walsall.

Il a choisi le Pays de Galles plutôt que l’Angleterre

Né à Gloucester, Tyler Roberts aurait dû jouer pour l’Angleterre. Il a même défendu les couleurs de la sélection aux Three Lions au niveau scolaire. Seulement, ses racines galloises (ses grands-parents sont gallois) lui ont valu d’être appelé par le Pays de Galles. Depuis, il a connu la majeure partie des catégories d’âge, commençant par les moins de 14 ans. En 2017, il a disputé le Tournoi de Toulon (2 apparitions) et connaît donc les pelouses françaises. Aujourd’hui international Espoirs (5 capes, 1 but), il a même eu droit à des séances d’entraînement avec les A. « J’ai choisi le Pays de Galles à 14 ans. Cela a toujours été question de passion et de fierté de représenter son pays. Je me suis entraîné avec des joueurs comme Gareth Bale ou Aaron Ramsey, ils ont été sympas avec moi. Cela m’a boosté de goûter à l’équipe première et j’ai apprécié chaque moment passé avec eux », a-t-il expliqué au Daily Mail. Son heure ne devrait plus tarder

Il a refusé un contrat de 5 ans proposé par WBA

Enfant des Baggies, Tyler Roberts se refuse pour l’heure à signer un nouveau contrat avec son club. Le média local le Birmingham Mail révèle qu’il a récemment dit non à un bail de 5 ans, courant jusqu’en juin 2022, avec l’écurie des Hawthorns. Si la raison de ce refus n’a pas été évoquée, le manque d’opportunités offertes en Premier League a dû le refroidir. Il fait office de bonne affaire sur le marché, puisque que quiconque hors d’Angleterre voudra le recruter n’aura que 317 240 € à débourser au titre d’indemnités de formation. Tout espoir n’est toutefois pas encore perdu pour WBA, qui devra néanmoins commencer par se maintenir dans l’élite pour le convaincre de prolonger.

L’OM est loin d’être le seul sur le coup

L’OM figure donc parmi les clubs intéressés par le profil du jeune homme. Mais les Phocéens, s’ils entendent aller au bout de leur idée dans ce dossier, devront déjouer une très forte concurrence. Wolverhampton, Bournemouth, Sunderland, Swansea City et Arsenal sont, d’après le Express and Star, séduits par son profil et sa situation contractuelle. « Pour être honnête, mon agent a été plutôt bon sur ce coup, parce qu’il ne m’a tout simplement rien dit à propos de tout cela. Il ne veut pas que je m’éparpille. Il me dit de me concentrer sur Walsall, alors, c’est ce que je fais. Je me concentre pour donner mon maximum pour Walsall et pour bien jouer. Le reste viendra tout seul », a-t-il confié en novembre à la publication britannique. Affaire à suivre donc.