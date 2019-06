Foot Mercato : vous nous aviez longuement raconté votre parcours il y a quelques mois. Mais pour ceux qui vous ne connaissent pas encore, pouvez-vous nous le résumer en quelques mots ?

Héritier Deyonge : j’ai commencé le football à l’âge de trois ans au ROS (Royal Ottignies Stimont) à Ottignies. Ensuite, à l’âge de 7 ans, j’ai déménagé en Flandre où j’ai joué pour Westerlo. Quatre ans après, j’ai rejoint le PSV Eindhoven. Et aujourd’hui, je suis à l’Olympique Lyonnais.

FM : vous aviez rejoint le PSV très jeune alors que vous étiez sollicité par de nombreux clubs. Pourquoi avoir fait ce choix à l’époque ?

H.D : j’habitais à Mol, qui est à quarante-cinq minutes d’Eindhoven. Ma mère privilégiait les études depuis le départ et elle a choisi de me mettre au PSV car c’était à côté. Ils venaient me chercher à la maison (pour aller aux entraînements, ndlr). C’est la raison pour laquelle j’ai opté pour le PSV, en plus de la qualité de ce club. Tout était réuni.

FM : que retenez-vous de votre passage et de votre formation à Eindhoven ?

H.D : le PSV est un grand club formateur. J’ai appris beaucoup de choses là-bas. Je suis très content d’y avoir joué (...) J’y ai laissé de très bonnes personnes, de très bons amis. J’ai énormément appris là-bas, notamment au niveau du jeu. Je leur en suis très reconnaissant.

FM : que pouvez-vous nous dire sur votre jeu et sur vos qualités ?

H.D : je suis un latéral gauche. J’aime bien défendre, être dur sur le joueur. J’aime aussi attaquer, dribbler, percuter, déborder. Vous allez en voir plus je l’espère (sourire).

FM : quel est votre modèle ? Quelle qualité pourriez-vous lui piquer ?

H.D : j’ai toujours beaucoup apprécié Ronaldinho. Mais depuis qu’on m’a positionné au poste de latéral gauche, j’aime beaucoup David Alaba (Bayern Munich). Il est dur sur l’homme, il sait attaquer, faire des centres et il est présent dans le jeu, tout comme Marcelo (Real Madrid). Si je pouvais piquer une qualité à David Alaba, ce serait sa qualité de centre et sa disponibilité dans le jeu.

Une fierté de signer à l’OL

FM : il y a une semaine, vous avez signé à Lyon (entretien réalisé jeudi). Quel est votre sentiment ? Y a-t-il malgré tout un peu de pression ?

H.D : je suis très content. C’est comme si c’était prédestiné. Quand j’étais jeune, je regardais Lyon. C’est l’époque où il y avait Juninho, Michel Bastos, Lisandro Lopez, Jean-Alain Boumsong (...) Puis ensuite, je les ai un peu moins suivis. Et maintenant je suis ici. C’est un honneur pour moi (...) Je n’ai pas de pression. J’aime jouer au football. Je suis sur le terrain, je montre ce que je sais faire. Mais non, il n’y a pas de pression.

FM : vous étiez suivi depuis de longs mois. Comment se sont passées les approches des Gones ?

H.D : ils sont venus me voir à Eindhoven et en équipe nationale belge. Ensuite, nous avons discuté. Pour moi, ce n’était pas très difficile de choisir Lyon parce que le feeling était bon. La ville est jolie. Ma mère, comme moi, aimait bien. Il y avait un bon projet sportif. J’étais très content de ce que le club avait à me proposer.

FM : d’autres clubs vous voulaient-ils ? Pourquoi avoir opté pour l’OL ?

H.D : il y avait beaucoup de clubs européens (intéressés par lui, ndlr). Mais le choix a été très facile à faire. J’ai choisi l’OL car c’est un club que j’aimais déjà avant. C’est aussi un club qui donne beaucoup sa chance aux jeunes. Je me vois réussir ici à l’OL (...) Ce club possède l’un des meilleurs centres de formation d’Europe, même du monde. Je suis heureux d’en faire partie.

FM : vous l’avez dit, l’OL possède une excellente académie. Avez-vous entendu parler de jeunes de l’Académie ?

H.D : dans les tournois des catégories jeunes, l’OL est toujours présent. Ils sont toujours dans le top 5 ou top 3. Ça ne passait pas inaperçu quand on les croisait dans les tournois. Je suis content de pouvoir intégrer l’OL et d’y jouer (...) Maxence Caqueret est un très bon joueur. Je l’ai croisé en Youth League. Il y a aussi Amine Gouiri, que j’ai vu il y a deux ans à l’Euro. C’est un bon attaquant. Je ne connais pas encore tout le monde, mais j’ai aussi entendu parler de Reo Griffiths.

FM : chez les pros, y a-t-il des joueurs qui vous impressionnent ?

H.D : j’aime bien Nabil Fekir. Il y a aussi Tanguy Ndombele. Memphis (Depay) est également un très bon joueur. Mais dans le temps, j’ai beaucoup regardé Juninho. J’ai aussi suivi Karim Benzema et Alexandre Lacazette, mais un peu moins.

FM : je reviens à Memphis, qui est aussi passé par le PSV Eindhoven. Au moment de votre signature, vous avez pris la pose en reprenant sa célébration. Que représente-t-il pour vous ? Vous a-t-il parlé avant votre arrivée ici ?

H.D : Memphis est une grande personne aux Pays-Bas. Il inspire les jeunes. Il m’inspire aussi. J’aime sa foi en Dieu, son éthique de travail. C’est quelqu’un que j’aime bien. J’aimerais bien apprendre de lui (...) Non, je n’ai pas eu la chance de parler avec lui. Mais j’espère qu’on jouera ensemble un jour.

Deyonge veut saisir sa chance

FM : ce sera peut-être à l’OL où Sylvinho a été nommé entraîneur. Quel regard portez-vous sur lui ?

H.D : je ne regardais pas beaucoup le Barça dans ce temps-là. Mais je peux apprendre beaucoup de choses de lui. J’ai regardé ce qu’il faisait sur YouTube. C’était un très bon défenseur, très dur. Je suis content de pouvoir travailler avec lui, enfin si j’ai la chance de travailler avec lui.

FM : quels sont vos objectifs et vos ambitions ici ?

H.D : moi, je suis ici pour travailler très dur. L’entraîneur fera les choix. Si je dois jouer en Youth League, je ferais tout pour gagner la Youth League. Si je suis avec les pros, je ferais tout pour gagner tous les matches. Je suis ici pour montrer ce que je sais faire.

FM : est-ce que vous pourriez être avec les pros dès cette saison ?

H.D : ça, vous verrez ... (rires)

FM : mais j’imagine qu’intégrer que le groupe pro est dans un coin de votre tête...

H.D : oui, quand même. J’espère pouvoir y jouer un jour. Peut-être bientôt. On verra.

FM : il y a une place à prendre au poste de latéral gauche.

H.D : il y en a une c’est vrai, mais je dois travailler très dur et l’entraîneur fera ses choix. J’ai confiance en mes qualités.

FM : Ferland Mendy est parti pour rejoindre le Real Madrid. Sa trajectoire vous inspire-t-elle ?

H.D : je trouve ça très impressionnant. Il y a environ dix ans, on lui a dit qu’il ne pourrait plus marcher. Maintenant, il a été transféré au Real Madrid. Ça me motive. Ça montre aussi que tout est possible si Dieu le veut.

FM : c’est un nouveau départ pour vous. Comment appréhendez-vous cela ?

H.D : je viens ici pour jouer au football, donc pour moi ça ne change pas grand chose. Je viens avec ma mère. Il n’y a pas beaucoup de changement. Je change seulement de club. Ok, je suis à l’OL. Mais ça va aller.

FM : quel est le rôle de votre famille au quotidien ?

H.D : le fait que ma mère soit auprès de moi est très important (elle est présente durant l’entretien, ndlr). J’ai besoin d’elle. J’ai dix-sept ans. Elle fait tout. Elle me motive, elle me prépare ma nourriture. C’est ma maman. Une vraie maman.

FM : enfin, quelques mots sur la sélection belge. Quelles sont vos objectifs ?

H.D : je suis ici pour travailler. J’espère un jour être en équipe première de la Belgique. Mais il y a un temps pour tout. Je sais que je vais y arriver.

