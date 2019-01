Il ne faut pas être devin pour affirmer que Kostas Mitroglou (30 ans) ne fera pas de vieux os sur le Vieux Port. Auteur de 12 buts en Ligue 1 en un an et demi passé à Marseille, le Grec n’a pas satisfait les dirigeants phocéens. Seul souci, alors qu’un départ de son buteur hellène était ardemment désiré par Rudi Garcia, les 2,5 M€ annuels de salaire perçus par Mitroglou ont quelque peu compliqué les choses. Muré dans un mutisme intrigant face aux médias, l’ancien pensionnaire de Benfica n’avait pas l’intention de plier bagage.

C’est ce que nous avait fait savoir son agent en tout début d’année. « Comme je l’ai dit récemment au travers mon agence, tous ces scénarios liant Kostas Mitroglou à un départ de l’Olympique de Marseille sont totalement faux et sans la moindre once de crédibilité. Mitroglou est heureux à Marseille et il est concentré sur les objectifs du club de cette saison. » Depuis, la donne pourrait avoir changé. Agacé par l’état de forme et le manque d’implication de son joueur aux entraînements, Rudi Garcia a décidé de se passer des services de son attaquant pour le match face à Saint-Etienne (match commenté en direct sur notre site).

Mitroglou a accepté la mise à l’écart de Garcia

Un message clair envoyé à son buteur ainsi qu’au président Jacques-Henri Eyraud : Garcia ne veut plus de Mitroglou et invite clairement son supérieur hiérarchique à trouver une solution sur le mercato. Une solution qui devrait bien s’appeler Mario Balotelli, si l’on en croit les dernières indiscrétions de la presse italienne. Mais si l’Italien débarque sur la Canebière, que fera l’OM de Mitroglou ? C’est là que la donne pourrait changer. Selon nos informations, le Grec ne se sent pas à court de forme, mais il a respecté le choix de Garcia de le laisser à la maison ce soir et ne compte pas faire de vague.

Mais selon L’Equipe, la principale nouveauté vient de la réunion qui s’est produite récemment entre l’OM et le clan du joueur. Un entretien au cours duquel il a été convenu et acté qu’un départ était la meilleure solution pour tout le monde. S’il est enfin décidé à plier bagage, reste toutefois à savoir si Mitroglou trouvera un club où rebondir, et surtout un club qui satisfasse financièrement le joueur et l’OM. Même si l’équipe Eyraud sait bien qu’elle ne pourra jamais récupérer les 15 M€ investis en 2017. Sans oublier qu’en cas de transfert, 50% de la somme devra être reversée à Benfica.