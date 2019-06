As en parlait il y a quelques jours, la rumeur prend un peu plus de poids ce lundi : le Paris SG serait très sérieusement intéressé par Pablo Sarabia (27 ans). Estadio Deportivo, quotidien sportif qui couvre l’actualité du Séville FC notamment, assure que le club de la capitale est très chaud sur ce dossier. La publication va même plus loin, les Rouge-et-Bleu ont fait savoir à l’entourage de l’Espagnol qu’ils étaient disposés à répondre à leurs exigences salariales (5 M€ nets par an).

Les champions de France semblent donc décidés à boucler ce dossier rapidement. Une opération assez peu coûteuse si on se réfère aux habitudes parisiennes. L’ancien pensionnaire du Real Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2020, possède en effet une clause libératoire fixée à 18 M€ (qui monte à 21 M€ lors de la dernière semaine du mercato estival). Des chiffres totalement dans les cordes des pensionnaires du Parc des Princes, toujours surveillés de près par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Le PSG a déjà tâté le terrain en janvier

Thomas Tuchel et la cellule de recrutement parisienne sont séduits par les 22 réalisations toutes compétitions confondues et les 13 passes décisives en Liga du Madrilène. D’ailleurs, selon nos informations, le PSG était déjà sur ses traces en janvier, tout comme un club chinois qui avait formulé une proposition salariale très alléchante. À l’époque, le gaucher avait choisi de rester et de terminer la saison en Andalousie.

La donne risque d’être différente cet été, et ce, même s’il privilégiait il y a peu une nouvelle aventure en Espagne, où le Real Madrid, son club formateur, gardait un œil sur sa situation. Mais face à l’insistance parisienne et l’embouteillage offensif au sein de la Casa Blanca (Vinicius Jr, Lucas Vazquez, Eden Hazard, Dani Ceballos, Gareth Bale, Marco Asensio, Brahim Diaz pour ne citer qu’eux), Pablo Sarabia pourrait céder...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10