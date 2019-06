Certainement l’un des meilleurs joueurs de Liga la saison dernière, Pablo Sarabia (27 ans) a notamment inscrit 23 buts et délivré 17 passes décisives en 52 rencontres de Liga. Le milieu offensif du Séville FC a impressionné de nombreuses équipes par ses prestations. C’est le cas du Real Madrid et du Paris Saint-Germain qui suivent de près le joueur comme le rapporte AS.

Le quotidien explique que les deux clubs sont prêts à lever la clause libératoire du joueur (18 millions d’euros). Néanmoins, tout dépendra de la position de Pablo Sarabia. Pour le moment, la tendance n’est pas forcément à un départ, car l’international espagnol est heureux à Séville. De plus, l’arrivée de Julen Lopetegui avec qui il a remporté un Euro Espoir pourrait le pousser à rester en Andalousie.