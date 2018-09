L’Olympique Lyonnais rêvait de Ruben Dias. Cet été 2018, les pensionnaires du Groupama Stadium ont tout tenté pour s’offrir le prometteur défenseur portugais. Mais ils se sont heurtés à l’intransigeance de Benfica. Les Gones ont ainsi dû activer d’autres pistes et l’une d’entre elles menait à Jason Denayer. Un élément déjà suivi depuis plusieurs saisons puisqu’il avait été approché en 2015 et en 2017. La troisième a donc été la bonne pour l’international belge, désireux de s’installer dans un projet stable après avoir été prêté au Celtic, à Galatasaray, à Sunderland puis encore à Galatasaray. Ce qu’il avait expliqué lors de sa conférence de presse de présentation à Lyon. « Je pense que pour tout le monde et dans n’importe quel sport, on veut de la stabilité. Après quatre ans, il me fallait quelque chose de stable, quelque chose sur quoi me concentrer sur le long terme. Lyon est un club avec beaucoup de visibilité, ce qui me permettra de me montrer et de retourner en équipe nationale ».

Des premiers pas réussis chez les Gones

Puis celui que l’on surnomme "le nouveau Vincent Kompany" avait ajouté : « Pour moi, c’était une volonté de venir qui ne datait pas d’aujourd’hui. Aujourd’hui, les discussions ont été plus loin qu’auparavant. Venir à Lyon, c’était dans ma tête depuis plusieurs années, c’était clair ». Le footballeur né en 1995 a donc rejoint le Rhône avec de grandes ambitions, à savoir retrouver la sélection belge et surtout s’imposer durablement dans une formation qui joue sur tous les tableaux. Et le jeune homme avait les qualités pour comme nous l’avait expliqué son ancien coéquipier à Galatasaray Sofiane Feghouli. « Si on doit ressortir une qualité chez lui, c’est la vitesse. Techniquement, il est aussi très à l’aise. C’est quelqu’un qui joue simple, qui ne prend pas de risques. Il est également capable d’apporter balle au pied et de percuter parce qu’il va très vite. Je pense que Lyon fait une très bonne affaire avec Jason ».

Et on ne peut pas le contredire vu comment se passent ses premiers pas à l’Olympique Lyonnais. Préféré à Jérémy Morel, il a joué tous les matches en intégralité depuis sa première titularisation face à l’OGC Nice le 31 août dernier. Malgré la défaite 1 à 0, le Diable Rouge avait rendu une copie correcte pour une première. Il avait enchaîné ensuite face à Caen (2-2). Alors que son équipe était en grandes difficultés, le natif de Jette a apporté sa vitesse et son impact. Ce qui n’avait pas été suffisant pour l’emporter. Face à Manchester City mercredi dernier en Ligue des Champions (victoire 1-2), Jason Denayer, forcément revanchard face à son ancien club, a été au rendez-vous. Solide et rassurant pour son équipe (il a repoussé plusieurs tentatives adverses), il a tenu la dragée haute aux Citizens.

Denayer, la force tranquille de l’OL

Quelques jours plus tard, l’ancien du Celtic a de nouveau rendu une très bonne copie face à l’Olympique de Marseille (victoire 4-2). Il s’est comporté en patron réussissant 90% de ses passes. Un premier Olympico que le principal intéressé a savouré. « C’était pas mal. On a gagné donc je le vis bien. J’espère que ce sera pareil lors du prochain match. » Il a ensuite profité pour évoquer son adaptation au sein du collectif lyonnais, alors que son association avec Marcelo, même si elle doit encore être peaufinée, est bonne puisque avec sa vitesse il compense notamment la lenteur du Brésilien . « Je n’ai aucun problème. Je communique bien avec tout le monde. Tout le monde m’a bien accueilli. J’ai été intégré assez vite ». Une bonne nouvelle quand on sait que certains éléments comme Mariano Diaz, qui est retourné au Real Madrid depuis, ont eu du mal à s’intégrer.

Bruno Genesio est ravi de cette bonne adaptation. C’est ce qu’il a expliqué mardi en conférence de presse avant le déplacement à Dijon. « Parfaite. Son intégration est parfaite. On ne pouvait pas rêver mieux. J’ai lu qu’il avait dit qu’il avait l’impression d’être là depuis longtemps. Et bien c’est pareil pour nous. On a l’impression qu’il est là depuis longtemps. Il a à la fois répondu à nos attentes sur le terrain, mais je trouve qu’il a aussi pris de l’importance dans le groupe et dans la façon de commander la défense avec Marcelo sur les matches qu’ils ont joués ensemble ». À Dijon (mercredi à 19 heures), Denayer pourrait souffler ou alors être associé à Jérémy Morel lui qui s’impose comme une véritable force tranquille au sein de l’Olympique Lyonnais. Un club où il a tout pour s’installer durablement. À lui de poursuivre sur cette voie !

