Ces dernières heures, l’avenir de Memphis Depay (25 ans) à l’Olympique Lyonnais fait beaucoup parler. Hier matin, une rumeur venant d’Angleterre relayait un intérêt des Spurs de Tottenham. Le club londonien, après avoir déjà cassé sa tirelire pour Tanguy Ndombélé, serait à nouveau disposé à lâcher un énorme chèque aux Gones pour enrôler l’attaquant hollandais. Lié à l’OL jusqu’en 2021, Depay est depuis parti rejoindre les Oranjes même s’il reste incertain pour le match de samedi prochain face à l’Irlande du Nord.

Resté dans la capitale des Gaules, le directeur sportif rhodanien Juninho n’a pas tardé à réagir à cette information au micro d’OL TV. L’occasion pour le Brésilien d’aborder plusieurs sujets de l’actualité dont le dossier Depay. « On n’a rien reçu concernant Memphis jusqu’à présent. On est très content. Il va lui rester un an de contrat. C’est plutôt difficile la conversation dans ces cas-là. Mais je pense qu’il est vraiment heureux en ce moment à Lyon. (...) On n’a pas reçu de propositions. (…) On va commencer à discuter pour une prolongation de contrat à la fin de l’année ».

« Depay ne joue pas dans le plus grand club du monde »

Mais il faut croire que les Hollandais n’ont pas franchement le plus grand respect pour l’institution OL et son formidable outil. Dans le passé, le joueur lui-même s’était fait critiquer en multipliant les déclarations concernant son envie de jouer dans une formation de plus grand standing que l’OL. Depuis, le buteur a changé son fusil d’épaule et clame son amour pour le club de Jean-Michel Aulas et la vie lyonnaise. Mais hier, le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a signé une sortie médiatique qui ne devrait pas spécialement ravir les dirigeants rhodaniens.

« Il joue à Lyon. Il est parfois le capitaine de cette équipe. Il est important pour eux et il l’est aussi pour nous, en sélection. Il ne joue pas dans le plus grand club du monde, mais cela n’a pas de conséquence sur sa place en équipe nationale. S’il jouait dans un plus grand club, cela serait mieux pour nous. Néanmoins, Lyon est un gros club, qui dispute la Ligue des Champions. On veut toujours que nos joueurs évoluent dans les plus grands clubs, qu’ils soient en course pour les plus grands trophées. Je pense que Memphis devrait jouer dans un club comme ça. Cela peut être en Premier League ou dans un autre gros club d’un autre championnat. Ce serait formidable pour lui. Mais pour en savoir plus, vous devrez l’interroger sur ses projets. » On a connu plus classe comme déclaration.