C’est officiel, l’Olympique de Marseille a enfin démarré son mercato estival. Les Phocéens ont annoncé un peu plus tôt dans l’après-midi la signature d’Alvaro Gonzalez (29 ans), sous la forme d’un prêt avec option d’achat (dont le montant n’a pas filtré) en provenance de Villarreal. Le défenseur central espagnol ne sera présenté à la presse qu’au retour des EA Ligue 1 Games aux États-Unis. En attendant, Andoni Zubizarreta a fait les présentations.

« Alvaro est un défenseur central, avec de très bonnes qualités défensives, plus de 250 matches de Liga. Il a joué dans de grandes équipes (Racing Santander, Espanyol Barcelone, Saragosse et donc Villarreal), il était dans l’équipe Espoirs de l’Espagne championne du Monde en 2013 (championne d’Europe en réalité, ndlr). C’est un joueur d’expérience qui a aussi envie d’essayer un nouveau projet. Il est aussi très content de venir jouer chez nous », a expliqué le directeur sportif marseillais.

« Du caractère, du football et du jeu »

Zubi ne tarit pas d’éloges sur sa recrue expérimentée. « C’est un joueur qui a ce caractère qu’on nous demande à avoir pour jouer à l’OM, au Vélodrome. Je pense qu’il nous apporter de la concurrence dans la ligne défensive, des possibilités à l’entraîneur de proposer différents systèmes de jeu. Ça fait un profil plus expérimenté que Kamara et Caleta-Car qui sont des joueurs un peu plus jeunes. Je pense que ça va faire un très bon équilibre, entre la jeunesse et l’expérience », a-t-il assuré. Il n’y a pas que sur le terrain que l’Ibère attend beaucoup de son compatriote.

« Je pense que c’est un joueur avec un bon caractère dans le vestiaire. Il est humble et veut s’intégrer vite dans l’équipe. Il me parlait d’apprendre le français dans 2 ou 3 mois, parce que c’est un type qui parle beaucoup sur le terrain dans la ligne défensive et dans le vestiaire. Il a besoin de ce relationnel », a-t-il conclu, avec une promesse. « On pense que c’est quelqu’un qui va nous apporter du caractère, du football et du jeu ». Les supporters de l’OM n’attendent que ça.

Mais qui est donc Álvaro González, le nouveau défenseur central de l’Olympique de Marseille ?

