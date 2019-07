Après la conférence de presse lunaire du président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, ce lundi pour évoquer le partenariat de sponsoring avec Uber Eats, ça va enfin bouger sur le mercato olympien. Si tout le monde parle de la possible arrivée de Dario Benedetto, l’attaquant argentin du Boca Juniors, c’est bien dans le sens des départs que les Phocéens devraient voir du mouvement dans un premier temps. Finalement, ni Sanson ni Gustavo ne partiront en premier.

Tout laisse à penser que le premier élément à quitter André Villas-Boas, le nouveau coach du club marseillais, sera Lucas Ocampos. En effet, l’Argentin, arrivé en provenance de l’AS Monaco, il y a quelques années, va découvrir un nouveau championnat après l’Argentine, la Ligue 1 et la Serie A. Le FC Séville, qui a perdu Pablo Sarabia, parti au Paris Saint-Germain, devrait débourser une belle somme pour le natif de Quilmes.

Boufal pour le remplacer ?

D’après les informations de La Provence, les deux clubs se seraient rapprochés ces dernières heures pour arriver à un accord portant sur une somme de 15 millions d’euros bonus compris. De l’argent frais qui va faire du bien aux finances du club de l’homme d’affaires américain Frank McCourt et qui va montrer la bonne foi de l’écurie française à l’Union européenne des associations de football (UEFA) vis-à-vis du fair-play financier, qui guette l’OM.

Une belle somme aussi pour un élément dont le contrat arrivait à échéance l’année prochaine. Pour autant, il faudra le remplacer puisqu’il s’était imposé comme un élément incontournable ces dernières années et que son absence dans le onze de départ devrait quand même se faire sentir. L’OM devrait à nouveau tenter de trouver des liquidités avant de passer la seconde concernant les arrivées et donc probablement celle d’un attaquant et d’un ailier gauche, qui pourrait être Sofiane Boufal (Southampton).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10