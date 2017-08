Ousmane Dembélé est au cœur de l’actualité en ce moment. Il fait effectivement partie des joueurs convoités par le FC Barcelone pour renforcer son secteur offensif après le départ de Neymar au Paris Saint-Germain. En Espagne, il se dit même que l’accord entre l’ancien Rennais et le club catalan est total, et que le Français n’a d’yeux que pour le club catalan. Reste désormais à trouver un accord avec la formation allemande, qui n’est pour l’instant pas vendeuse, et peut donc se permettre de demander un montant mirobolant à la formation barcelonaise.

Effectivement, tous les médias annoncent des sommes dépassant les 100 millions d’euros. La sérieuse radio catalane RAC1 évoquait ainsi un prix de 150 millions d’euros à régler ! Quoi qu’il en soit, le Stade Rennais, club formateur du jeune joueur, peut déjà se frotter les mains ! Mundo Deportivo explique effectivement que le club breton touchera 25% du montant du transfert d’Ousmane Dembélé ! Ce qui explique aussi en partie le prix exorbitant demandé par le club allemand.

Ainsi, s’il est finalement vendu 150 millions d’euros, Rennes empochera un peu plus de 37 millions d’euros ! Autant dire que, même s’il ne signe pas au Barça cet été, Rennes est sûr de toucher le jackpot, et ce pourcentage touché sur la vente du joueur sera logiquement plus élevé que le total déboursé par Dortmund pour l’attirer l’été dernier (15 millions + 15 en bonus). Du côté de la ville bretonne, on se frotte déjà probablement les mains...