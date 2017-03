Si on lit les médias espagnols, voire français depuis ce matin, il y a matière à se demander si le PSG est bien le favori pour la qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone après la victoire 4-0 au Parc des Princes. Depuis le 14 février, la presse pro-catalane a multiplié les titres guerriers et optimistes, à tel point que beaucoup (mais pas tous) sont convaincus de la possibilité d’une remontada historique, puisqu’aucun club n’a réussi cette performance.

Ce mardi après-midi, en conférence de presse, Luis Enrique a même affiché une confiance surprenante, assurant que si le PSG en avait mis 4 à l’aller, alors le Barça pourrait en coller 6 au retour. La communication agressive du clan blaugrana a-t-elle son effet sur le Paris Sain-Germain ? Blaise Matuidi a dévoilé un visage et un discours sereins. « On ne craint personne. On est concentré sur notre jeu. Messi est un très grand joueur comme le FC Barcelone. On a beaucoup de respect pour cette équipe qui fait de très bonnes choses. On est concentré sur notre jeu, sur ce qu’on est capable de produire. On a montré de très bonnes choses à l’extérieur et on a envie de continuer », a-t-il glissé.

Faire souffrir le Barça

Croire plus que tout à la remontada du Barça, c’est aussi croire au délitement absolu du PSG. Or, comme l’a rappelé Matuidi, le club francilien livre ses meilleures prestations à l’extérieur depuis le début de l’année 2017. Et il a su contrarier les plans blaugranas lors du match aller, avec un pressing très haut durant les 90 minutes. « On a tous la même confiance qu’on a eue avant l’aller. Sans en avoir trop bien sûr parce qu’en face y a une super équipe pour laquelle on a un grand respect. (…) Bien sûr, ils ont le devoir de marquer. Mais nous, on est plus concentré sur ce qu’on va produire. Les questions que l’on se pose c’est comment essayer de mettre en difficulté l’adversaire. On a su le faire au match aller. C’est différent parce qu’ils sont chez eux mais je pense qu’on est capable de mettre en difficulté cette équipe. »

Un discours également tenu par Unai Emery, qui a répété à plusieurs reprises, face aux journalistes espagnols, sa volonté de « jouer avec notre personnalité et avec confiance. La clé tactique c’est d’être prêt à tout, défendre, attaquer, souffrir ensemble, chercher des solutions pour les faire souffrir, les duels en 1 contre 1... » Clairement, le PSG ne débarque pas en victime consentante de la furia barcelonaise et voudra également imposer son jeu. Entre l’optimisme forcené du Barça et la confiance assumée du PSG, il ne pourra y avoir de toute façon qu’un gagnant.