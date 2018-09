On avait quitté Cristiano Ronaldo en larmes après son expulsion rocambolesque à Valence (0-2) en Ligue des champions. L’attaquant de la Juventus avait été sévèrement expulsé suite à un accrochage avec Jeison Murillos. Un carton rouge qui a été très mal digéré par CR7 et avait provoqué une vague d’indignation en Italie. Ce dernier n’occulte pas en effet qu’une lourde sanction pourrait le priver d’un deuxième retour à Old Trafford pour y affronter Manchester United.

Mais selon les informations du Guardian, l’international portugais pourrait bien être de la partie. Si l’UEFA rendra son verdict le 27 septembre prochain sur ce dossier, la sanction devrait être relativement clémente pour Ronaldo. Le média anglais évoque ainsi une suspension d’un match pour la star lusitanienne. Si celle-ci se confirmait, elle priverait le numéro 7 de la Vieille Dame du match face aux Young Boys de Berne le 2 octobre prochain en Ligue des champions.

Mais surtout, Cristiano Ronaldo effectuerait son grand retour pour le choc face à United à Old Trafford trois semaines plus tard. Joueur des Red Devils entre 2003 et 2009, l’ancien Madrilène évoluerait pour la seconde fois sur la pelouse du théâtre des rêves depuis son départ de United. Pour son premier retour en 2012-2013 avec le Real, CR7 avait connu la joie du buteur. Reste à savoir si le quintuple Ballon d’Or marquera encore les esprits cette fois avec la Juventus. Réponse le jeudi 27 septembre prochain...