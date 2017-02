L’AS Monaco aime bien les clubs anglais. Lors de son fabuleux parcours jusqu’en finale de la Ligue des Champions en 2004, il avait écarté Chelsea. En 2014-2015, il avait surpris Arsenal grâce à un match aller éblouissant à l’Emirates Stadium. Cette saison, c’est Tottenham qui a subi les foudres princières en phase de poule. Les exemples s’accumulent, alors Manchester City ne fera pas l’erreur de sous-estimer son adversaire français pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur espagnol Pep Guardiola a rappelé une chose. « C’est un tirage difficile », a-t-il ainsi assuré, avant de lister les points forts de l’ASM. « Je suis vraiment impressionné par Monaco, de voir à quel point ils sont bons. Leurs latéraux jouent comme des ailiers. Ils ont des tueurs dans la surface. Les deux milieux de terrain axiaux sont intelligents, physiquement très forts et ils savent pénétrer dans la surface. C’est une équipe complète. Et celle qui marque le plus de buts en Europe », a-t-il lancé.

Les éloges de Guardiola à Falcao

Les louanges de Pep Guardiola feront sûrement plaisir aux Monégasques, qui devront toutefois se méfier. Si Manchester City est autant méfiant, le club de la Principauté ne bénéficiera pas de l’effet de surprise. Interrogé sur le cas Radamel Falcao, qui intrigue un peu les journalistes anglais en raison de l’efficacité retrouvée du Colombien en France, Guardiola s’est également montré élogieux. « Falcao est un grand professionnel, un garçon charmant et je suis content pour lui qu’il soit de retour à son meilleur niveau et qu’il marque des buts. La manière dont joue Monaco est parfaite pour lui ».

On pourrait croire que Guardiola tente de s’enlever un peu de pression en encensant son adversaire mais c’est loin d’être le cas. Il sait très bien que Manchester City n’a pas le droit à l’erreur, alors qu’il a aussi été recruté pour permettre aux Citizens de remporter la Ligue des Champions. « L’Europe entière va analyser notre prestation, et nous tuer si nous ne gagnons pas ». Guardiola a visiblement bien cerné la presse anglaise, impitoyable !