Place aux quarts de finale de la Ligue des Champions avec deux premières affiches qui ont lieu ce soir. D’un côté, le FC Porto reçoit Liverpool (match à suivre en live commenté sur notre site) alors que dans le même temps, deux clubs anglais s’affrontent pour un duel qui s’annonce sans merci. Favori de la compétition au même titre que le Barça et la Juventus Turin, Manchester City se rend dans le nouveau White Hart Lane de Tottenham (rencontre à suivre aussi sur notre live).

Les Citizens partent favoris dans cette double confrontation mais face à une formation d’un même championnat, le danger est toujours présent. D’ailleurs à ce même stade de la compétition l’an passé, Liverpool avait sorti le futur champion d’Angleterre. Pochettino a également averti tout le monde en conférence de presse. Il joue « l’un des matches les plus importants. » L’Argentin pourrait présenter une composition en 4-2-3-1 avec une articulation un peu particulière, comme l’annonce le London Evening Standard. Lloris prendra place dans les buts avec une défense composée de Trippier, Alderweireld, Vertonghen et Davies.

Agüero et Mendy titulaires avec Manchester City ?

Le duo au milieu de terrain est bien parti pour être formé du Français Moussa Sissoko et du Danois Eriksen. Devant, Alli et Son en joueurs offensifs devraient être accompagnés par l’habituel latéral gauche Danny Rose. Devant, il n’y a guère de doute avec la présence de Harry Kane. En face, Pep Guardiola a plusieurs cartes en main mais certains joueurs sont incertains comme Walker et Agüero. Le second devrait tout de même être titulaire, à la place de Gabriel Jesus, si l’on en croit les propos du coach des Citizens en conférence de presse.

L’Argentin pourrait rejoindre un trio d’attaque composé de Sterling et de Bernardo Silva. Au milieu, trois joueurs se dégagent. De Bruyne et Fernandinho sont favoris pour commencer et un doute subsiste entre Gündogan et David Silva. L’Espagnol part tout de même avec une longueur d’avance. Enfin en défense, Laporte et Stones devraient débuter dans l’axe avec Walker à droite et probablement Benjamin Mendy à gauche, puisque Zinchenko est blessé. Ederson sera titulaire dans la cage.