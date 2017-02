Difficile de dire que, en cette fin du mois de février, l’Olympique Lyonnais dispose d’énormément de certitudes. Changements fréquents d’hommes mais aussi de systèmes, l’embarcation rhodanienne donne encore le sentiment de naviguer à vue. Mais une chose apparaît certaine. Malgré ce flou ambiant, un homme reste lui d’une constance absolue. Corentin Tolisso, si décrié après sa faute stupide sur Fabien Lemoine dans le derby, reste l’un des éléments moteurs de l’effectif lyonnais et, s’il apparaît parfois moins flamboyant dans le jeu, réussit sa meilleure saison d’un point de vue statistique.

Son record de buts était jusqu’alors de 7 réalisations sur une saison, performance qu’il avait déjà réalisée deux fois. Eh bien, fort de son doublé inscrit devant Dijon ce dimanche après-midi (4-2, 26ème journée de Ligue 1), voilà désormais le natif de Tarare à 10 pions dans cet exercice, record largement battu : « Ça fait plaisir, je suis très content d’avoir mis ce doublé pour moi et pour toute l’équipe, c’est le plus important. Statistiquement, c’est ma plus belle saison. Mon record était à 7 buts, j’en suis à 10. Il reste encore de nombreux matches, j’aspire à mettre encore plus de buts », fait savoir le numéro 8 rhodanien en zone mixte.

Tolisso illumine le jeu de l’OL

De par ses buts, celui que la Juventus Turin apprécie énormément est une pièce maîtresse du groupe lyonnais. Surtout, il ne déçoit que très rarement peu importe le poste où il est aligné. S’il s’estime plus à l’aise en position de relayeur, c’est à la mène qu’il évoluait ce dimanche, devant Tousart et Gonalons : « Je me suis senti bien. Je savais que je n’allais pas prendre le ballon et dribbler comme les numéros 10 qui sont chez nous. Il ne fallait pas que je déjoue, mais que je joue en une ou deux touches de balle, que je fasse des remises, que je demande dans la profondeur. C’est ce que j’ai essayé de faire, et ça m’a souri », explique-t-il.

Tel un caméléon, le jeune homme de 22 ans est capable de s’adapter à toutes les situations, pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Bruno Genesio : « Corentin a cette faculté de jouer à plusieurs postes, d’être polyvalent. L’idée, c’était de le positionner très proche d’Alex (Lacazette) parce qu’on sait qu’il peut se projeter, faire des courses vers l’avant, venir devant le but à la finition. Ça a bien fonctionné. Il a fait un gros match dans la récupération du ballon aussi et dans l’animation du jeu ». Avec un Tolisso comme ça, l’OL peut espérer des jours meilleurs.