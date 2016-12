Après vous avoir présenté le onze des joueurs libres en Europe, voici notre sélection des joueurs en fin de contrat en juin prochain en Ligue 1. Une équipe qui a fière allure et qui pourrait largement défendre ses chances en première division si elle venait à être alignée !

Benoît Costil (Rennes, 29 ans) : arrivé en Bretagne en 2011 en provenance de Sedan, Benoît Costil semble vivre ses dernières heures au Stade Rennais. Titulaire indiscutable dans les buts de la formation dirigée par Christian Gourcuff, son nom a souvent été associé à l’Olympique de Marseille, mais aussi plus récemment à la Fiorentina et à l’Olympique Lyonnais.

Ivan Balliu (FC Metz, 24 ans) : le latéral droit espagnol avait tout de la bonne pioche pour le FC Metz. Formé au FC Barcelone, le jeune défenseur a fait ses classes avec l’équipe B catalane puis au Portugal à Arouca. Titulaire à 21 reprises (sur 24 matches joués) en Ligue 2, Balliu joue déjà moins cette saison puisqu’il a participé à onze rencontres avec l’équipe messine.

Rod Fanni (Marseille, 35 ans) : le défenseur vit très sûrement ses dernières heures de sa carrière de footballeur. Et pour cela, le natif de Martigues est revenu l’été dernier dans un club qu’il connaît bien puisqu’il a porté le maillot phocéen entre 2010 et 2015. Il est l’élément cadre de l’équipe dirigée par Franck Passi puis part Rudi Garcia.

Michaël Ciani (FC Lorient, 32 ans) : le natif de Clichy-sous-Bois, libre de tout contrat, est arrivé en Bretagne pour aider un FC Lorient qui peine cette saison en Ligue 1. Il a participé à treize rencontres de championnat (dont treize titularisations) et a même inscrit un but avec l’équipe qui commence à reprendre confiance sous les ordres de Bernard Casoni.

Maxwell (PSG, 35 ans) : le latéral gauche brésilien est l’une des premières recrues du Paris Saint-Germain version new-look. L’ancien du Barça avait prolongé l’été dernier son bail d’une année. Mais cette fois, il semble que le joueur soit sur le départ. En concurrence avec Layvin Kurzawa, Maxwell fait le boulot quand on fait appel à lui.

Thiago Motta (PSG, 34 ans) : à l’instar de Maxwell, lui aussi a débarqué en février 2012 au Paris Saint-Germain quand les nouveaux propriétaires ont voulu montrer les crocs. Cette saison, il a pris part à 17 rencontres dont 14 titularisations (sur 19 en tout). Son influence dans le jeu parisien est toujours grande même s’il exaspère parfois les fans.

Cheikh N’doye (Angers, 30 ans) : le grand milieu de terrain sénégalais a été révélé à la Ligue 1 la saison passée après les étonnantes performances d’Angers sur la scène hexagonale. Cette saison, le capitaine angevin a participé à 18 rencontres, toutes en temps que titulaire. Il a par ailleurs inscrit deux buts et donné deux passes décisives.

Rachid Ghezzal (Lyon, 24 ans) : le virevoltant ailier est en conflit avec l’Olympique Lyonnais pour le moment vu qu’il ne daigne pas prolonger son contrat. Révélé la saison passée en l’absence de Nabil Fekir, Ghezzal a pour le moment participé à 14 rencontres dont 9 titularisations, sous les ordres de Bruno Genesio. En outre, le joueur se sait convoité, un feuilleton qui pourrait encore durer.

Valentin Eysseric (OGC Nice, 24 ans) : encore un qui devrait animer le marché des transferts cet hiver. Dans une équipe de Nice qui tourne très bien, l’ancien Monégasque a du mal à montrer à nouveau les belles promesses lors de son arrivée. Depuis le début de la saison, il a joué 14 rencontres de championnat, mais a connu peu de titularisations (8).

Paul-Georges Ntep (Rennes, 24 ans) : l’ailier international français va aussi agiter le mercato hivernal. Libre en juin prochain (comme les autres) il a un accord avec son président. Soit il part cet hiver, soit il prolonge son contrat. Les courtisans risquent d’être nombreux, car PGN a inscrit deux buts, mais surtout a donné cinq passes décisives alors qu’il revient d’une fracture à la jambe. D’ailleurs, les dernières rumeurs en date font état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille...

Jimmy Briand (Guingamp, 31 ans) : l’ancien Lyonnais est venu se refaire la cerise en Ligue 1 après un mini-échec en Allemagne. Et bien lui en a pris. Guingamp cartonne en championnat cette saison et Briand a déjà inscrit six buts et donné quatre passes décisives. Il est un élément important de la formation d’Antoine Kombouaré puisqu’il compte 18 rencontres jouées (dont 17 en tant que titulaire).