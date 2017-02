Après la victoire parisienne sur la pelouse de Bordeaux ce vendredi soir, la pression était sur les épaules de Monaco. Enfin pression, c’est beaucoup dire car l’ASM a écrasé le FC Metz à Louis II 5-0. Alors que le PSG était revenu à hauteur, le club du Rocher a repris ses distances en tête du championnat. Jardim avait légèrement fait tourner an alignant Touré à droite de la défense, Raggi dans l’axe, Moutinho au milieu et Mbappé devant en compagnie de Falcao. Dans cette composition remaniée, Monaco n’a pas tremblé, bien au contraire même puisqu’il s’est offert un nouveau festival offensif.

Après 20 minutes de jeu, il y a avait déjà 3-0 grâce à un doublé de Mbappé (7e, 20e) et un but de Falcao (10e). Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain. De retour des vestiaires, Mbappé frappait encore et s’offrait un triplé (50e), et Falcao un doublé (55e). Le jeune attaquant monégasque (18 ans et 2 mois) devenait le plus jeune joueur en Ligue 1 à marquer un triplé depuis Jérémy Ménez (17 ans et 8 mois) en 2005. La soirée se terminait tout de même mal pour l’ASM puisque Boschilia sortait sur civière après avoir planté sa jambe droite dans le sol. Sûr de son fait, Monaco reprend trois points d’avance en tête du championnat.

3 - @KMbappe est le plus jeune joueur à inscrire un triplé en L1 (18 ans & 2 mois) depuis Jérémy Menez en 2005 (17 ans & 8 mois). Promesse. — OptaJean (@OptaJean) 11 février 2017

Le LOSC n’a pas encore digéré son mercato

On prend maintenant la direction de Toulouse qui recevait Bastia. Dominateur en première mi-temps, le Téfécé a failli se faire surprendre lorsqu’Oniangué voyait sa reprise à bout portant stoppée net par Lafont sur sa ligne. Finalement, un retourné de Delort (38e) et un exploit de Braithwaite (43e) donnaient un break d’avance à la pause. Bastia n’abdiquait pas pour autant et Oniangué réduisait la marque (53e) mais les expulsions de Cahuzac (61e) et Saint-Ruff (75e) compliquaient les choses. Braithwaite sur penalty (76e) et Diop (86e) donnaient encore un avantage plus large pour une victoire finale 4-1. Dans le même temps, Montpellier a détruit Nancy à Marcel-Picot 3-0. Mbenza (10e) et Mounié (19e) mettaient leur équipe sur de bons rails. Malgré une réaction nancéienne, Mbenza y allait de son doublé (60e) et scellait le sort de cette rencontre.

Dans le Nord, le LOSC avait l’occasion de remonter un peu au classement lors de la réception d’Angers, une équipe en mal de points. Malgré les titularisations de trois recrues, Balhouli, El Ghazi et Xeka, Lille a été surpris par son adversaire. Capelle montrait la voie à suivre (21e) mais Bissouma égalisait de superbe manière. Le Malien se débarrassait d’un adversaire au milieu avant d’envoyer une frappe soudaine qui se logeait sous la barre de Michel (27e). En seconde période, les Angevins mettaient la pression. Après un échec de Mangani, Thomas marquait de la tête (60e) pour donner un avantage définitif 2-1 au SCO. Lille terminait même à dix avec l’expulsion en fin de rencontre de Bissouma (83e). Enfin, sur un terrain rendu tout blanc par la neige abondante qui tombait sur le Bourgogne, Dijon a su dominer Caen 2-0 grâce à des buts d’Abeid juste avant la pause (40e) et de Diony en fin de match (86e). Dijon se classe 12e.

Les résultats du soir :

Lille 1 - 2 Angers : Bissouma (27e) pour le LOSC, Capelle (21e), Thomas (60e) pour le SCO.

Dijon 2 - 0 Caen : Abeid (40e) et Diony (86e) pour Dijon.

Nancy 0 - 3 Montpellier : Mbenza (10e, 60e) et Mounié (19e).

Toulouse 4 - 1 Bastia : Delort (38e), Braithwaite (43e, sp 76e) et Diop (86e) pour Toulouse, Oniangué (53e) pour Bastia.

Monaco 5 - 0 Metz : Mbappé (7e, 20e, 50e), Falcao (10e, 55e).