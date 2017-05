Il est de retour ! Marcelo Bielsa sera l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Et El Loco était présenté ce mardi après-midi au domaine de Luchin. Une présentation logiquement très attendue, et pas seulement par les supporters du club nordiste, puisque l’Argentin est un personnage particulièrement apprécié depuis son passage à l’Olympique de Marseille, et pour le moins controversé. Ses conférences de presse ont toujours été pour le moins intéressantes, puisqu’il ne pratique pas la langue de bois et parle toujours de ses plans tactiques. Après une brève introduction, le nouveau propriétaire Gérard Lopez a laissé la parole à son entraîneur.

« Je suis heureux d’être ici, je sens une responsabilité très grande vis-à-vis de la tâche qui m’a été confiée, et Gérard Lopez, Luis Campos et Marc Ingla, je les interprète comme des compagnons de travail au-delà de la hiérarchie qui va favoriser la possibilité de faire les choses bien pour que le produit soit bon, que le public soit heureux, et que nous nous approchons des possibilités que nous offre le jeu en termes de beauté et sans perdre de vue la production nécessaire de résultats. C’est tout ce que je peux dire par rapport au fait d’appartenir à ce projet », a lancé El Loco, avant de se prêter au jeu des questions réponses avec les journalistes.

Des promesses alléchantes au niveau du jeu

« Je crois que ce que je peux apporter concorde avec ce que la structure et l’organisation requièrent, les installations sont parfaites et ça stimule pour le travail. Travailler avec Luis Campos représente un vrai plus en matière de construction d’effectif, le football a une partie d’industrie mais aussi beaucoup de passion, les proportions que j’ai observé chez Lopez et Ingla correspondent à mes sentiments », a-t-il ensuite ajouté. Et quant aux objectifs fixés, le tacticien argentin est resté plutôt évasif : « je pense toujours à chaque marche qui se présente, je ne me projette jamais au-delà du prochain match, j’ai beaucoup d’enthousiasme, je ne dirais pas que les attentes placées en moi sont petites ». L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a cependant été plus tranchant lorsqu’on lui a demandé pour combien de temps il va s’inscrire dans le projet. « Pour deux », a-t-il sèchement répondu.

Au niveau du plan de jeu, les Lillois risquent de se régaler au vu des promesses de l’Argentin : « je veux une équipe avec du protagonisme, il faut essayer d’attaquer le plus possible, mais pour ça il faut bien défendre, plus dans le camp du rival que dans le notre, le ballon dans les pieds plus que dans les airs, et évidemment avoir des adversaires qui nous permettent de faire ça ». Et il semblait un peu plus détendu que d’habitude, puisqu’il a notamment joué la carte de l’humour. « La première recommandation avec laquelle je suis arrivé à Lille, plutôt un ordre de mon épouse même, c’était que je sois souriant et que je regarde dans les yeux, ce que je suis en train de faire. C’est déjà un plus significatif pour les relations humaines », a-t-il expliqué. Voilà de quoi faire saliver les Lillois mais aussi tous les fans de Ligue 1 en vue de la saison prochaine !