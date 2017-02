Parti au clash avec West Ham, Dimitri Payet a tout fait pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Mal à l’aise du côté de Londres, le Réunionnais a finalement eu gain de cause. Rapatrié par l’OM en échange de 29 M€, Payet a été salué par la direction phocéenne pour son amour du club olympien. Un attachement qui s’est matérialisé, selon Jacques-Henri Eyraud, par un important sacrifice financier consenti par l’international tricolore (32 sélections/8 buts).

« Dimitri, en venant ici, a accepté une diminution significative de sa rémunération, je pense que c’est important. Le foot français souffre d’un manque de compétitivité par rapport au foot anglais, les salaires là-bas sont 2,3 fois supérieurs. C’est aussi un signal fort de sa part et montre son attachement à l’OM, et confirme aussi pour nous la nécessité de rester disciplinés financièrement. West Ham a communiqué sur le montant du transfert donc je ne vais pas faire de commentaires à son sujet. »

Une année supplémentaire qui change tout

Mais selon L’Equipe, si l’ancien Hammer a bien réduit ses émoluments en paraphant un contrat de quatre ans et demi lui moyennant 7 M€ annuels bruts, le quotidien sportif indique qu’un détail change la donne. En effet, Payet dispose d’une année de contrat supplémentaire quasiment automatique. « C’est un artifice juridique, la saison de plus peut être activée pour le motif que l’on veut, si l’OM termine avant la quinzième place, par exemple », a expliqué un expert économique au journal.

En clair, sur un contrat de quatre ans et demi, Payet a effectivement réduit ses émoluments (comparé à la durée du bail qu’il avait à West Ham). Mais avec cette année de bonus quasiment automatique, Payet est assuré de gagner plus d’argent. Tout ça sans compter les primes qui ne sont pas comprises dans ces 7 M€ bruts. Un facteur qui a été décisif pour le joueur avant de signer son retour à l’OM. Une pratique qui est également profitable au club marseillais puisqu’il peut ainsi amortir plus aisément le coût de l’opération.