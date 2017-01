Christian Gourcuff n’est pas un grand adepte du mercato hivernal et pourtant, il s’annonce plutôt agité du côté du Stade Rennais. D’abord dans le sens des départs puisque Paul-Georges Ntep semble plus que jamais proche d’un transfert, visiblement du côté de Wolfsbourg. Joris Gnagnon, Kamil Grosicki, Pedro Henrique ou encore Mehdi Zeffane pourraient également être concernés d’ici le 31 janvier.

Du côté des arrivées, cela risque de bouger également. Si Gourcuff a dit non à Odegaard, il a validé Andy Delort, comme l’explique Ouest France. Le journal assure en effet que la piste est plus que jamais d’actualité. En manque de temps de jeu au Mexique, où l’adaptation n’est pas si aisée, l’ancien buteur de Caen cherche à rebondir et a suscité l’intérêt de nombreux clubs de Ligue 1 en quête de buteurs. Rennes en fait partie, d’autant que Giovanni Sio, son titulaire le plus régulier, va partir à la Coupe d’Afrique des Nations.

Delort préfère Rennes

Ouest France explique que Delort aurait donné sa préférence au Stade Rennais. Son agent, Jean-Christophe Cano (qui est également celui de Paul-Georges Ntep, en instance de départ), était présent mercredi au Roazhon Park pour assister aux vœux du président René Ruello. Autre information de taille, le responsable de la cellule de recrutement Jean-Luc Buisine serait en chemin pour le Mexique, accompagné par l’agent de Delort.

Tous ces éléments laissent donc penser que l’attaquant de 25 ans va prochainement faire son retour en Ligue 1, seulement 4 mois après avoir quitté Caen, dans des circonstances peu flatteuses. Il pourrait s’agir seulement d’un prêt, pour l’instant. Reste à savoir si Delort a tiré un trait définitif sur son aventure mexicaine, loin d’être concluante malgré un titre de champion.