Comme une prise de pouvoir, comme la première pierre d’une carrière qui s’annonce si brillante sur la scène européenne, Kylian Mbappé a frappé fort, très fort ce mardi 21 février sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Auteur d’un but et d’un match plein face à Manchester City (5-3), le jeune attaquant de l’AS Monaco a émerveillé la planète football : « Il m’a impressionné », a ainsi lancé Paul Pogba cette semaine, sous le charme du talentueux buteur à peine âgé de 18 ans.

Lui qui a par ailleurs inscrit 7 buts et adressé 5 passes décisives en 18 matches disputés cette saison dans le championnat de France de Ligue 1 dont un triplé face à Metz le 11 février (5-0, 25ème journée de L1) est absolument dans tous les bons coups, tant et si bien qu’il apparaît d’ores et déjà comme la prochaine vente folle de l’ASM sur le marché des transferts. Et si Leonardo Jardim a affirmé vouloir l’amener au plus haut niveau, le club de la Principauté a lui tout de même pris les devants en fixant un prix pour son grand espoir, puisque Le Parisien révèle qu’il faudra s’acquitter d’un chèque de 60 M€ pour s’attacher les services du joueur sous contrat jusqu’en 2019.

L’Europe raffole de Mbappé

Un bail qui, toujours selon le quotidien national, ne fait pour l’heure pas l’objet de discussions entre Vadim Vasilyev et ceux qui s’occupent des affaires de Mbappé, lesquels ont d’ailleurs publié ce vendredi un communiqué relayé par L’Équipe : « L’effervescence entourant l’évolution sportive de Kylian Mbappé suscite de nombreuses prises de parole. Pour couper court à toutes les rumeurs et conserver la sérénité dans laquelle il évolue aujourd’hui, il souhaite rappeler qu’il n’est représenté pour la gestion de sa carrière que par ses parents et ses avocats, le cabinet spécialisé dans le sport Verheyden & Cognard ».

Une mise au point qui s’explique par la présence d’agents qui, sans le représenter de façon légale, n’hésitent pas à parler en son nom, comprenant le potentiel du phénomène monégasque. En attendant, une chose semble certaine : celui que beaucoup comparent déjà à Thierry Henry a tout d’un grand et met en alerte les plus prestigieuses formations européennes, le Real Madrid et le FC Barcelone ayant pris des renseignements ces dernières semaines...