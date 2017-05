Critiqué pour avoir raté sa campagne de recrutement estivale 2016, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de commettre deux fois la même erreur. Pour ce faire, le club de la capitale s’est d’abord activé pour attirer un directeur sportif de renom (Antero Henrique, ndlr), pièce manquante essentielle pour le mercato depuis le départ de Leonardo en 2013. Ensuite, les Rouge-et-Bleu ont lancé leurs premiers hameçons pour tenter d’attirer des noms bien connus sur la scène européenne tels qu’Aubameyang (Borussia Dortmund) ou Sanchez (Arsenal).

Et selon Sky Italia, une nouvelle cible de renom vient de s’ajouter à cette liste. Alors qu’il évoque l’intérêt déjà connu de la Juventus pour le Brésilien Douglas Costa, le média italien s’inquiète de voir le joueur du Bayern Munich filer entre les mains de la Vieille Dame en raison de l’arrivée du Paris Saint-Germain dans l’affaire. « Le PSG est très actif pour avoir le "oui" du Brésilien », peut-on d’ailleurs lire dans l’article.

Le PSG veut doubler la Juventus

Joueur de couloir, l’international auriverde (19 sélections, 3 buts) présente un profil idéal pour une attaque francilienne dont le visage risque de changer avec les probables départs d’éléments tels que Ben Arfa, Lucas, Jesé, voire même Di Maria. Recruter un milieu offensif tel que Douglas Costa est donc loin d’être une mauvaise idée, même s’il est difficile de savoir si le futur directeur sportif du club validera ou non cette option. Toujours est-il que le Bavarois, dont le contrat s’achève en 2020, avait confié en février dernier qu’il était ouvert à l’idée d’un départ. Mieux, qu’une porte de sortie existait bien en France.

« Oui, nous avons quelques grosses offres pour aller en Chine et aussi de grands clubs d’Europe. Lorsque la saison sera terminée, nous allons nous asseoir et nous analyserons tout. (...) Donc, les noms des clubs, nous ne pouvons pas les commenter. Mais on est en contact avec des équipes d’Angleterre, d’Espagne et de France. Mais nous respectons le Bayern, nous voulons d’abord nous asseoir avec eux et voir ce qu’ils en pensent et ensuite nous prendrons une décision. » Auteur de 4 buts et de 3 passes décisives en 23 matches de Bundesliga cette saison, Douglas Costa avait été recruté en 2015 pour 30 M€.