« C’est quelque chose de très excitant, on va voir comment ça va se passer. Ça fait toujours plaisir de voir un entraîneur qui connaît très bien ses joueurs. C’est toujours motivant pour jouer. Ça va être très carré et avec beaucoup de travail s’il vient ». Hier sur le plateau de Téléfoot, le latéral droit Sébastien Corchia évoquait avec envie la possible arrivée de Marcelo Bielsa sur le banc de touche du LOSC. Selon La Voix du Nord, les joueurs lillois sont convaincus que l’Argentin sera bien leur prochain entraîneur.

Pourtant, ils devraient se méfier et se rappeler de la mésaventure vécue par la Lazio Rome l’été dernier. Alors que des documents avaient été signés par Marcelo Bielsa, ce dernier n’avait pas hésité à faire faux-bond au dernier moment, laissant le club laziale sans entraîneur au cœur de l’intersaison. Aujourd’hui, L’Équipe calme ainsi un peu le jeu quant à l’imminence de l’arrivée d’El Loco. Oui, les contacts sont bien établis et les négociations existent. Mais un accord et l’officialisation de son arrivée ne sont pas proches.

Lopez reste prudent

« Gérard Lopez n’a signé aucun entraîneur », fait-on savoir dans l’entourage du club nordiste. Il resterait des détails contractuels à formaliser et le passage de Bielsa à Marseille a au moins appris qu’il ne fallait pas galvauder le moindre point de discussion. Dès lors, ces fameux détails ne sont pas à prendre à la légère. Lopez n’a d’ailleurs pas prévu d’annoncer l’arrivée du technicien cette semaine.

L’optimisme reste cependant de mise pour le futur propriétaire du LOSC Gérard Lopez (reprise prévue pour le 16 janvier), qui a toujours fait de Bielsa sa priorité pour le banc de touche. S’il parvenait à convaincre le coach argentin, il frapperait ainsi son premier gros coup, en attendant la suite et fin du mercato hivernal, que les supporters lillois espèrent forcément copieux.