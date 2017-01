Ils nous ont fait attendre. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, le président délégué, et Morgan Sanson étaient en retard (d’une heure et demie) à cause des embouteillages. Cela n’a pas empêché les très nombreux suiveurs d’apercevoir le sourire de Morgan Sanson qui était là pour être présenté et expliquer les raisons de son choix. « On a eu beaucoup de discussions et le fait d’avoir eu le coach, Andoni et le président, ça m’a plu. L’OM Project me paraissait cohérent c’était une normalité de venir ici pour ma progression ,et je ne voulais pas aller à l’étranger pour m’enfermer sur un banc, je suis jeune, j’ai besoin de jouer », a commencé Morgan Sanson avant de lancer des fleurs à ceux qui l’ont recruté.

« Être recruté par des gens comme ceux qui sont à côté de moi, c’est une grande fierté, je m’étais préparé pour qu’un jour ça arrive. Maintenant, le talent va parler. Vraiment, je suis fier d’être le premier sous cette ère, j’espère que c’est mérité. S’ils sont venus, c’est qu’ils pensent que je vais être à la hauteur de leur espérance. J’espère que le prochain match », a développé celui qui a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club olympien.

Le discours de Rudi Garcia lui a plu

Outre Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud, l’international Espoirs français de 22 ans s’est aussi entretenu avec Rudi Garcia, son nouveau coach : « le discours du coach qui a été primordial. J’avais envie que le coach du club qui me recrute m’appelle et me dise qu’il me veut. J’ai ressenti ça avec Rudi, j’ai eu un bon feeling ». Avant de conclure sur les futures ambitions de son désormais nouveau club pour les années à venir à commencer par la prochaine saison.

« C’était un grand club avant que ce soit l’OM Champions Project, c’est encore un plus grand club maintenant, avec des ambitions plus élevées, avec cet OM-là ça va me permettre de progresser encore plus. Je sais que dès la saison prochaine, l’OM jouera les premiers rôles. Toute cette ferveur, cette ambiance dans le stade c’est ce qui a vraiment orienté mon choix », a-t-il développé. En attendant peut-être d’autres recrues potentielles, les fans de l’OM peuvent être rassurés par le discours de leur nouveau joueur. En attendant que son talent parle sur le terrain, dès dimanche ?