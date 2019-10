Un porte-bonheur. Ses deux seules victoires de la saison en Premier League, Newcastle les a connues lorsqu’Allan Saint-Maximin (22 ans) était titulaire. « Je suis heureux parce que j’ai joué contre les Spurs et nous avons gagné. Puis j’ai démarré contre Man United et nous avons gagné », a confié l’ancien Niçois au Chronicle. Impliqué sur l’action du seul et unique but du succès face à Manchester United (1-0, 8e journée de PL), l’international Espoirs tricolore, arrivé contre un chèque de près de 20 M€, affichait un large sourire.

« J’étais très heureux parce que j’ai essayé de continuer à courir et à dribbler, c’est mon boulot. Mes qualités sont de provoquer mes adversaires. Parfois, je fais beaucoup de choses pendant un match, mais je connais mes qualités. J’ai donné un bon ballon à Jetro (Willems), il a pu le transmettre ensuite à Matty Longstaff qui a marqué un beau but en une touche. C’est une victoire très importante pour nous parce que nous n’avions gagné qu’une fois contre Tottenham auparavant », a-t-il indiqué avant de poursuivre.

Déjà le chouchou du public

« Nous avons perdu salement à Leicester et tout le monde était déçu. Nous avons continué à travailler dur la semaine et nous avons battu Manchester United, un grand club. Nous devons continuer comme ça », a-t-il lâché. Avec quatre apparitions au compteur, l’attaquant formé à l’AS Saint-Étienne s’adapte progressivement à son nouvel environnement. « Je me sens beaucoup mieux maintenant et je crois que cela se voit sur le terrain. Je dois jouer davantage maintenant. Je veux jouer tous les matches pour pouvoir me sentir encore mieux », a-t-il expliqué, lui qui avait été freiné par une blessure dès sa deuxième sortie avec les Magpies.

Désormais pleinement remis, il espère rapidement offrir du spectacle aux supporters de St-James Park, qui lui a offert une ovation face aux Red Devils. « Cela me donne de la force. Alors j’essaie de courir plus, plus longtemps, plus vite, de leur donner du plaisir. Je suis heureux quand on gagne. Même si je ne marque pas ou que je ne donne pas de passe décisive, c’est pareil. (...) Les fans aiment me voir dribbler. Je vais essayer de donner de bons ballons aussi », a-t-il conclu. Il n’y a plus qu’à !

