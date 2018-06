La valse des entraîneurs n’est pas encore terminée. Débutée il y a quelques semaines (Tuchel au PSG, Favre à Dortmund, Kovac au Bayern Munich, Emery à Arsenal pour ne citer qu’eux), elle connaît un second temps, grâce à la démission surprise de Zidane du Real Madrid notamment. Mais pas seulement. Du côté de Chelsea, on attend aussi du mouvement malgré un entraîneur prestigieux, Antonio Conte, sous contrat jusqu’en 2019. La défiance de l’entraîneur italien vis-à-vis de ses dirigeants semble avoir scellé son avenir, même s’il faudra lui payer près de 10 M€ pour le pousser à partir.

La direction du club londonien cherche donc un successeur à Conte et sa quête l’a emmené à envisager la nomination de Laurent Blanc. Comme le rapporte L’Équipe, le premier rendez-vous date du 19 avril, entre Blanc et Marina Granovskaia, la directrice générale de Chelsea et bras droit de Roman Abramovitch. Le Daily Express va plus loin ce matin évoquant des discussions intensifiées lors des deux derniers jours. « Chelsea se rapproche de la nomination de Laurent Blanc », titre le journal anglais.

Pas de Gasset cette fois-ci

Voilà donc Blanc très bien embarqué pour prendre place sur l’un des bancs les plus séduisants en Europe, à Stamford Bridge. Un lieu qu’il connaît bien pour l’avoir fréquenté trois saisons consécutives avec le PSG, lors d’affrontements récurrents avec les Blues en Ligue des Champions (pour une élimination et deux qualifications). Comme rapporté ces derniers jours, Laurent Blanc est en train de composer un staff, auquel ne participera pas son éternel adjoint Jean-Louis Gasset, qui a rempilé avec Saint-Étienne.

C’est Franck Passi qui pourrait hériter du rôle d’adjoint principal de Blanc, alors que l’ancien coach marseillais voit les opportunités de diriger un club français se réduire peu à peu. Après Bordeaux, l’équipe de France et le PSG, et après 2 ans sans club, Laurent Blanc se prépare donc à un très joli rebond. Même s’il ne faut pas encore totalement écarter la piste Sarri (onéreuse) ou un éventuel retournement de situation avec le maintien de Conte, au cas où Chelsea ne souhaiterait pas payer de grosses indemnités de départ.