Ce samedi, Manchester United et José Mourinho ont eu chaud. En effet, les Red Devils, qui étaient menés 2-0 à la 70e et depuis le tout début de la rencontre, ont finalement réussi à renverser la vapeur au terme d’une rencontre absolument folle. Les Mancuniens ont fini par s’imposer contre Newcastle (3-2). Après les buts de Kenedy et Muto pour Newcastle, Juan Mata, Anthony Martial puis Alexis Sanchez ont permis de relancer les Mancuniens, qui remontent provisoirement à la 8e place.

Pourtant, c’était un match à gros enjeux. Au-delà du fait que les hommes de José Mourinho sont largués en championnat (ils se trouvent à cinq points de Liverpool et de Manchester City qui s’affrontent à 17h30), l’entraîneur portugais était clairement menacé. Hier, nous apprenions que, quelle que soit l’issue de la rencontre face aux Magpies, l’ancien du Real Madrid et de l’Inter Milan, notamment, allait être limogé. Alors, c’est peu dire qu’après les deux premières réalisations des joueurs de Rafael Benitez, on se demandait vraiment ce qui pourrait sauver Mourinho.

« S’il y a des soucis avec les accords pour le Brexit, ce sera ma faute »

Bien qu’on ne sache pas encore ce qu’il va advenir du Portugais, ce dernier a pu voir le soutien avant et pendant la rencontre des supporters de Manchester United. Eux qui semblent viser bien plus volontiers le board du club anglais et Ed Woodward que le technicien a leur tête pour une troisième année. Mais surtout, c’eût été méconnaître Jose Mourinho qu’il mourrait sans ses idées et surtout sans faire une sortie médiatique dont lui seul a le secret.

Ainsi après le match, José Mourinho, qui était annoncé sur un siège éjectable, s’est lâché à propos des rumeurs qui annonçaient qu’il serait viré par Manchester United à la suite du match, des propos relayés par Sky Sports. « Un ami m’a dit que s’il pleut demain à Londres, ce sera ma faute. S’il y a des soucis avec les accords pour le Brexit, ce sera ma faute. C’est une vraie chasse à l’homme. Mais c’est la vie que j’aime pour laquelle je travaille depuis longtemps », a ainsi déclaré The Special One.