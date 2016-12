Réaliser la passe de 12 et augmenter son avance en tête de la Premier League. Voilà les deux défis qui attendaient Chelsea cet après-midi à Stamford Bridge. Une formalité face à Bournemouth ? Pas forcément, puisque les Blues se présentaient sans Diego Costa, le meilleur buteur de Premier League, ni N’Golo Kanté, l’homme qui gagne le plus de matches en Angleterre. On attendait Michy Batshuayi en pointe, c’est finalement Pedro qui a glissé dans l’axe, avec Willian et Hazard à ses côtés. Face à une défense à 3, ou à 5, mise en place par Bournemouth, les trois hommes offensifs ont beaucoup permuté et fui l’arrière-garde adverse pour trouver de rares espaces.

Menés par un Hazard en forme qui a lâché la première frappe de la rencontre à la 15e minute, les hommes de Conte ont vite confisqué le ballon et investi le camp des Cherries, sans se créer de grosses occasions. Pedro s’essayait à la frappe, côté gauche, mais ne trouvait pas le cadre (21e). Il réglait la mire 3 minutes plus tard, en enroulant parfaitement une frappe du pied gauche, après une passe de Fabregas (1-0, 24e). Bournemouth, courageux mais limité offensivement, tentait de répondre par l’intermédiaire de Wilshere (31e) et une volée détournée mais c’est bien Chelsea qui maîtrisait les débats, à l’image d’un coup-franc de Fabregas qui passait juste au-dessus de la barre transversale (36e).

Hazard avait des jambes, doublé pour Pedro

La seconde période repartait sur le même rythme et Chelsea allait vite se mettre à l’abri, grâce à un numéro d’Eden Hazard qui obtenait puis transformait un penalty (2-0, 49e). Le 50e but en Premier League de l’international belge. Qui n’était pas loin d’inscrire le 51e 4 minutes plus tard après un déboulé sur le côté gauche. Chelsea se baladait et ne concédait aucune occasion face à des Cherries dépassés dans tous les domaines. Willian était proche de corser l’addition après une belle action (58e). Chaque contre-attaque des Blues faisait très mal à Bournemouth grâce à la vitesse du duo Hazard-Pedro. L’Espagnol et le Belge se régalaient, tour à tour, à pénétrer dans la surface adverse. Pedro était récompensé d’un nouveau but, dans le temps additionnel, après une percée solitaire et un tir contré (3-0, 90+3e). Voilà Chelsea en tête avec 9 points d’avance sur Liverpool avant le match des Reds mardi soir.

Dans les autres rencontres, Manchester United l’a emporté face à Sunderland, grâce aux buts de Blind, Ibrahimovic, sur une passe de Pogba, et Mkhitaryan (3-1). Les Red Devils poursuivent leur remontée au classement grâce à ce quatrième succès consécutif. Arsenal a de son côté souffert pour vaincre West Bromwich Albion. Il a fallu attendre la 87e minute et un but d’Olivier Giroud, qui était titulaire, pour voir les Gunners l’emporter et mettre un terme à la série de 2 défaites consécutives. Leicester s’est incliné à domicile contre Everton, tandis que West Ham l’a emporté à Swansea, avec notamment un but d’André Ayew face à son ancien club.

Les résultats des matches de 16h :

Chelsea 3-0 Bournemouth Pedro (24e, 90+3e), Hazard (48e) pour Chelsea

Burnley 1-0 Middlesbrough Gray (81e) pour Burnley

Swansea 1-4 West Ham Llorente (89e) pour Swansea ; Ayew (13e), Reid (50e), Antonio (79e), Carroll (90e) pour West Ham

Leicester 0-2 Everton Mirallas (52e), Lukaku (90+1e) pour Everton

Manchester United 3-1 Sunderland Blind (39e), Ibrahimovic (82e), Mkhitaryan (86e) pour Manchester United ; Borini (90+1e)

Arsenal 1-0 West Bromwich Albion Giroud (87e) pour Arsenal