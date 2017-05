La belle histoire qui lie Riyad Mahrez à Leicester risque de bientôt prendre fin. Élément plus qu’important de l’équipe qui a soulevé le trophée de champion d’Angleterre lors de la saison 2015/2016, l’international algérien a des envies d’ailleurs et ne souhaite plus défendre le maillot des Foxes la saison prochaine. Il l’a ainsi exprimé dans un communiqué, notamment publié par Sky Sports. Il y explique les raisons qui le poussent à partir. « Avec toute l’admiration et le respect que j’ai pour le Leicester City Football Club, je veux être totalement honnête et transparent avec le club et je l’ai informé que je sens qu’il est temps pour moi de partir », débute-t-il.

« J’ai eu une bonne discussion avec le président l’été dernier et on avait conclu que je pourrais rester pour une saison supplémentaire, pour aider l’équipe du mieux que je pouvais pour faire la transition entre le titre de champion et la saison d’après, et pour la Ligue des Champions. En revanche, je suis ambitieux et je sens qu’il est le temps de partir sur une nouvelle expérience », a-t-il ajouté, avant de remercier tous les membres du club et les supporters des Foxes.

De quoi enflammer le mercato, puisque l’international algérien est notamment annoncé du côté de l’AS Monaco, pendant qu’on peut penser que tous les clubs qui étaient déjà à l’affût l’été dernier se présenteront une nouvelle fois. Reste également à voir comment réagira Leicester et pour quel montant le club anglais sera disposé à laisser partir sa star. En mars, la presse anglaise annonçait que Leicester pouvait offrir un bon de sortie à l’ancien du Havre contre un montant de 46 millions d’euros. Affaire à suivre...