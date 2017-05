« Notre ambition est de gagner la Premier League et tous les autres trophées majeurs en Europe. C’est ce que les fans, les joueurs, le staff, le manager et la direction attendent et nous ne reposerons pas avant d’y être parvenus. Arsène est la meilleure personne pour nous aider à réaliser cela. Il a une carrière fantastique et notre soutien total ». C’est avec ces mots que l’actionnaire majoritaire d’Arsenal Stan Kroenke a expliqué la décision du club de prolonger de deux ans le contrat d’Arsène Wenger, qui arrivait à expiration. Et visiblement, le dirigeant des Gunners a dû faire des promesses fortes à l’Alsacien pour qu’il reparte pour un tour.

Il suffit de lire les propos du technicien français au sujet du mercato estival à venir sur le site officiel pour s’en convaincre. « Tout d’abord, nous avons une équipe très forte à l’heure actuelle, alors peut-être que nous allons perdre quelques joueurs. Nous voulons garder les forces que nous avons et construire là-dessus. Nous allons travailler très dur pour trouver des recrues de top, top niveau. Je crois que notre équipe est très forte et nous ne recruterons que des tops joueurs qui peuvent la renforcer. La base de travail est là alors nous avons besoin de renforts qui feront une réelle différence », a-t-il expliqué, persuadé que les Londoniens sont en mesure d’accueillir des joueurs du gratin mondial, avant d’insister.

Wenger promet du très, très lourd pour cet été !

« Tout d’abord, nous regardons les joueurs de top, top niveau disponibles. Nous avons vu lors de nos derniers matches contre Manchester City, Chelsea et Manchester United que nous avions une équipe très forte. Pour nous, il est important de ne viser que des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence, où que ce soit. Nous voulons toujours être meilleurs », a-t-il poursuivi. Des annonces qui risquent de faire saliver les fans des pensionnaires de l’Emirates. Mais ce n’est pas le seul axe de travail développé par le tacticien, qui compte aussi améliorer l’encadrement de son équipe, notamment le secteur médical, souvent décrié après certaines blessures et méformes à répétition.

« Nous vivons dans un monde concurrentiel où tout le monde essaie d’être meilleur. Nous voulons être plus forts dans tous les compartiments du jeu. Nous voulons être performants dans tous les secteurs, alors, évidemment, nous voulons avoir la meilleure équipe autour de l’équipe. Nous regardons tout. Nous oublions que nous avons déjà des personnes de grande qualité ici et, si vous regardez attentivement les joueurs qui nous ont quitté, chacun est devenu plus fort ici. (...) Nous savons faire progresser les joueurs et l’équipe. Nous devons continuer mais nous allons regarder partout pour nous améliorer », a-t-il conclu. Les déclarations d’intention sont là. Mais Arsenal et Wenger, attendus au tournant, ne seront sans doute jugés que sur les actes.