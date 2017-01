30 juin 2017. Une date importante pour plusieurs joueurs de Manchester City car ils seront en fin de contrat. C’est le cas de Yaya Touré. Mis de côté à l’arrivée de Pep Guardiola,ce qui a d’ailleurs provoqué la colère de son agent Dimitri Seluk, l’Ivoirien n’avait pas joué entre le 24 août et le 19 novembre. Mais le milieu de terrain est revenu dans les bonnes grâces de son entraîneur. Au total, il a marqué 3 buts en 9 rencontres toutes compétitions confondues. Malgré cela, un départ n’est pas impossible pour le joueur âgé de 33 ans. Il a confié à SFR Sport : « J’ai un peu plus d’expérience. Et bizarrement, je commence à avoir envie de continuer à jouer. Pour moi, arrêter, ça va être difficile ». Il parlait de jouer jusqu’à 40 ans. Ce qui est certain c’est que quelques clubs dont l’Inter Milan et Santos au Brésil sont intéressés. Le Sun indiquait hier que son agent serait à Londres durant le mois de janvier afin de préparer son avenir. Cet hiver ou au plus tard cet été, la tendance est donc à un départ pour Touré.

Autre joueur en fin de contrat en juin : Gaël Clichy. Le latéral gauche arrive au bout de son aventure chez les Citizens. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir joué 19 rencontres toutes compétitions confondues (un but). À 31 ans, son expérience est appréciée par plusieurs dont l’Inter Milan. Son compatriote Bacary Sagna, lui aussi, n’a pas renouvelé son contrat avec les Skyblues. À 33 ans, celui qui a joué 13 rencontres cette saison n’est pas pressé, lui qui a confié à Skysports : « Je ne pense pas à cela encore car c’est encore loin. J’ai besoin de me faire plaisir en jouant au football en premier lieu, et je veux donner le meilleur de moi-même quand je joue. Je veux rendre la confiance que le club me donne. Je suis totalement concentré sur la saison. Je ne suis pas effrayé par cela (sa situation). Non, ils ne m’ont pas parlé (les autres clubs) Mais je ne voudrais pas écouter car je suis totalement focalisé sur la saison. Je ne suis pas sûr qu’ils aient mon numéro d’ailleurs ». Nul doute que les courtisans devraient se faire nombreux pour l’arrière-droit.

Également spécialiste du poste, l’expérimenté Pablo Zabaleta (31 ans) sera également libre en juin prochain. A deux doigts de partir l’été dernier, celui qui défend les couleurs du club mancunien depuis 2008 avait été retenu à la demande de Pep Guardiola. Un élément qui dispose toujours d’une jolie cote en Italie où l’Inter Milan, la Roma et la Juventus, en cas de départ de Lichtsteiner, penseraient à lui. Comme Zabaleta, Jesus Navas peut déjà négocier un départ cet hiver voire cet été. Et les prétendants sont nombreux. Fenerbahçe s’est déjà positionné. On parle même d’une proposition de 20 millions d’euros. Mais les Turcs devront composer avec la concurrence du FC Séville, son ancien club. « Ce serait bien de finir dans le club qui m’a tout donné, ce serait une très bonne fin de carrière », a confié récemment l’Espagnol de 31 ans. Comme eux, le portier Willy Cabellero (35 ans) sera aussi disponible gratuitement dans six mois. Si au niveau sportif Manchester City n’est pas au mieux, les Skyblues devront se montrer plus inspirés sur le terrain du mercato eux qui devraient donc perdre gratuitement Yaya Touré (acheté 30 M€), Gaël Clichy (acheté 7,8 M€), Bacary Sagna (gratuit), Pablo Zabaleta (acheté 8,7 M€), Jesus Navas (acheté 20 M€) et Willy Caballero (acheté 8 M€).