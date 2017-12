Southampton avait su résister aux assauts répétés des plus grosses écuries européennes. Cet hiver encore, les Saints étaient promis à une lutte pour conserver leur défenseur chéri, Virgil van Dijk. Mais cette fois, l’ancien club de Claude Puel n’a pas cherché à retenir son Batave. Le mercato de janvier n’a d’ailleurs même pas encore ouvert ses portes que la nouvelle a été officialisée hier soir : van Dijk quitte le quatorzième du classement de Premier League pour rejoindre Liverpool en échange de la modique somme de 84 M€ !

Un transfert record qui fait de l’ex du Celtic Glasgow le défenseur le plus cher de la planète football devant notre Benjamin Mendy national et les 57,5 M€ dépensés par Manchester City l’été dernier pour l’arracher à Monaco. Une indemnité qui fait forcer parler partout en Europe, mais surtout de l’autre côté de la Manche. En clair, la question que tout le monde se pose est : Liverpool a-t-il eu raison de miser autant d’argent sur un défenseur qui n’est pas encore une référence mondiale à son poste ? Ancien capitaine et fidèle supporter des Reds, Jamie Carragher n’a pas manqué d’exprimer son avis sur Twitter.

« Je ne suis pas sûr, mais le double du prix de Lindelöf, c’est pas cher payé ! »

« Il est meilleur dans les airs que moi, plus rapide que moi et il ne marque pas de but contre son camp ! Je ne suis pas sûr, mais le double du prix de Lindelöf, c’est pas cher payé ! » Une petite pique réglementaire à l’ennemi de toujours, Manchester United. Moins provocateur, l’ex Red Devil Gary Neville est resté plus mesuré au micro de Skysports. « Liverpool avait besoin de défenseurs et a dû payer le prix pour l’avoir. C’est la loi du marché et ça ne va pas changer. C’est une affaire exceptionnelle pour Southampton. Si Liverpool peut mettre un terme à leur faiblesse durant les grands matches quand ils sont sous pression, les gens oublieront les sommes dépensées, surtout s’ils remportent des trophées avec une bonne défense. (...) J’avais été surpris l’été dernier quand j’ai vu 50 millions de livres dépensées pour Kyle Walker, mais il a été très bon. C’est surtout la manière dont le marché s’est envolé qui me choque. »

Enfin, l’ancien Gunner Matin Keown n’a lui aussi pas été surpris par le prix payé pour van Dijk. Dans les colonnes du Daily Mail, celui qui officiait au sein de l’arrière-garde d’Arsenal a plutôt préféré donner un petit conseil à Jürgen Klopp quant à l’utilisation de sa nouvelle recrue. « Virgil van Dijk est une recrue importante pour Liverpool, mais si le poste de défenseur central devait être renforcé par Jürgen Klopp, un seul joueur ne réglera pas leurs problèmes défensifs. Ce que Klopp devrait faire, c’est de profiter de ce transfert pour former une nouvelle paire en reculant Joe Gomez et le faire jouer un cran plus bas avec sa recrue ». A bon entendeur...