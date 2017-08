Pep Guardiola sait ce qu’il veut. L’entraîneur espagnol veut absolument Alexis Sanchez. Depuis des semaines, Arsenal tient bon et refuse de vendre l’un de ses joueurs majeurs à un concurrent direct en Premier League. Et ce, même si l’international chilien est en fin de contrat dans un an, soit en juin 2018. Mais tout cela ne semble pas décourager outre-mesure les pensionnaires de l’Etihad Stadium prêts décidément à tout pour mettre la main sur l’ancien joueur du FC Barcelone.

Hier, le Daily Star a révélé que Man City pourrait proposer 75 millions d’euros ainsi que Jason Denayer pour convaincre Arsène Wenger. Ce mardi matin, le Daily Mirror a dévoilé que les Skyblues pourraient finalement offrir de l’argent plus Raheem Sterling. Une information qui a surpris au départ. Mais elle a été vite confirmée par d’autres médias britanniques dits plus sérieux. Le Guardian a donné plus de détails sur ce fameux deal. Ainsi, Sterling serait sacrifié et Manchester City ajouterait la somme de 20M£, soit 21,5 millions d’euros.

Un joueur inclus pour récupérer Sanchez

Le média anglais ajoute que Raheem Sterling serait perplexe. Mais que la perspective de rejoindre Londres ne serait pas pour lui déplaire. Skysports a aussi indiqué que les Citizens allaient faire une proposition cette semaine pour Alexis Sanchez. Mais le média britannique précise qu’Arsenal préférerait récupérer Sergio Agüero plutôt que Raheem Sterling. Manchester City aurait signifié aux Gunners que l’Argentin n’était pas à vendre.

Il reste encore quelques jours aux Skyblues pour convaincre les pensionnaires de l’Emirates Stadium. D’autant que le joueur serait prêt à prendre la poudre d’escampette. La chaîne de télévision chilienne TV13 annonce qu’Alexis Sanchez aurait demandé à quitter le camp d’entraînement de la Roja pour régler les questions concernant son transfert. Le dénouement du feuilleton Alexis Sanchez est plus que jamais proche, qu’il reste ou pas à Arsenal.