Cela fera bientôt un an que José Mourinho et Paul Pogba se mènent une guerre sans fin. Il y a parfois des accalmies, ou plutôt des trêves. Mais à chaque nouveau soubresaut, ça repart pour un tour. Dans le dernier épisode, José Mourinho avait défini son milieu de terrain français comme un virus qui contaminait le reste de l’effectif. Des mots durs et des actes équivoques puisque cela fait deux matches que le joueur est mis sur le banc par son entraîneur. Pire, Pogba n’est même pas entré en jeu lors de la victoire 4-1 contre Fulham le week-end dernier.

De quoi accélérer un départ lors du mercato hivernal ? La Juventus Turin, l’ancien club de La Pioche, se frotte les mains d’une telle hypothèse car elle serait ravie d’accueillir à nouveau Pogba. Mais voilà, selon les informations du Daily Mail, la direction du club mancunien a tranché : elle s’opposera à un transfert de son joueur, recruté pour un peu plus de 100 M€ à l’été 2016, au coeur du prochain mercato hivernal. Et ce même si Mourinho ne compte plus s’appuyer sur lui.

Dès lors, on peut s’interroger sur la projection des dirigeants mancuniens. Sont-ils en réalité en train d’imaginer plutôt un possible limogeage de José Mourinho ? Ils ne semblent en tout cas pas disposés à suivre toutes ses recommandations et n’ont pas l’intention de vendre un joueur avec lequel la tension est latente uniquement pour lui faire plaisir. Ils ne veulent pas prendre le risque de vendre un élément qui pourrait renaître sous les ordres d’un nouvel entraîneur. Toutefois, il sera difficile d’empêcher certaines approches au cours du mercato hivernal si la situation sportive de Pogba continue de s’enliser.