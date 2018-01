« Je ne quitte pas Manchester United, j’ai un contrat et ça s’arrête là ». Il y a quelques semaines, José Mourinho répondait clairement aux rumeurs l’envoyant au Paris SG ou ailleurs en renvoyant la presse à son contrat avec Manchester United. Ce fameux bail, les deux parties ont décidé de le prolonger. Les Red Devils viennent tout juste de l’annoncer sur leur site officiel.

« José Mourinho a signé une prolongation de contrat à Manchester United. Le coach lusitanien est désormais engagé avec le club d’Old Trafford au moins jusqu’en 2020, avec une option pour une année supplémentaire », peut-on lire sur le communiqué officiel. Cette prolongation fait le bonheur du manager portugais, comme il l’a expliqué.« Je suis vraiment honoré et fier d’être le manager de Manchester United. Je voudrais dire un grand merci aux propriétaires et à M. Woodward pour la reconnaissance de mon travail acharné et de mon dévouement. Je suis ravi qu’ils sentent et croient que je suis le bon gestionnaire pour ce grand club dans un avenir proche », a-t-il lancé, se frottant les mains de ses résultats depuis son arrivée à la tête du club mancunien à l’été 2016.

MU est conquis, le Mou aussi

Le Special One a ensuite tenu à adresser des remerciements de rigueur. « Mes remerciements, bien sûr, vont à mes collaborateurs et à mes joueurs ; sans leur empathie et leur amitié, cela ne serait pas possible. J’aime mes joueurs et c’est un plaisir de savoir que nous serons ensemble pendant au moins les trois prochaines années. Et je ne peux pas terminer sans remercier les fans pour leur soutien et de m’avoir fait me sentir à la maison si rapidement. Je le répète, être manager de Manchester United est un honneur tous les jours et je suis vraiment heureux », a-t-il conclu.

Le vice-président de MU Ed Woodward s’est lui aussi félicité de cette nouvelle. « José a déjà réalisé beaucoup de choses en tant que manager de Manchester United et je suis ravi qu’il ait accepté de prolonger son engagement jusqu’en 2020. Son travail et son professionnalisme sont exceptionnels et il a épousé la volonté du club de promouvoir des jeunes joueurs de qualité. Il a apporté une énergie et un sens du but dans tout ce qu’il fait et je suis sûr que cela continuera à apporter des résultats pour les fans et le club », a-t-il apprécié. Tout le monde est content !