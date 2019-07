Après Lucas Ocampos (24 ans), parti rejoindre le Séville FC pour 15 M€ environ, Florian Thauvin (26 ans) pourrait lui aussi quitter l’Olympique de Marseille. Le champion du Monde 2018, sous contrat jusqu’en juin 2021, suscite l’intérêt de West Ham. Selon Sky Sports, les Hammers se sont vus offrir la possibilité de recruter l’international tricolore (10 sélections, 1 but).

Les Londoniens viennent d’empocher le pactole grâce à la vente de Marko Arnautovic (30 ans) en Chine, au Shanghaï SIPG. Il leur faut néanmoins trouver de nouveaux éléments pour mener leur attaque et, visiblement, le profil du natif d’Orléans plaît à Manuel Pellegrini. Et pour convaincre l’OM de lâcher son attaquant auteur de 16 buts et 8 passes décisives la saison passée, les Anglais sont prêts à présenter une offre sérieuse.

Le joker Chicharito

Ainsi, Sky Sports nous explique que les intermédiaires chargés de l’affaire négocient sur les bases d’un transfert de l’ordre de 40 M€. Un joli montant pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, désireux de renflouer leurs caisses. Mais ce n’est pas tout. En plus cette somme conséquente, West Ham inclurait Javier Hernandez (31 ans) dans la transaction. Le Mexicain a récemment laissé entendre qu’il souhaitait changer d’air après deux saisons à Londres (15 buts en 53 matches de championnat).

Et comme l’OM cherche un attaquant, l’option Chicharito pourrait séduire en interne. Reste maintenant à savoir ce qu’en pensera Florian Thauvin. D’une part, ce dernier a déjà connu une expérience, malheureuse, en Premier League, du côté de Newcastle en 2015/16 (13 apparitions). D’autre part, il avait laissé entendre qu’il aimerait retrouver la Ligue des Champions. Les bases de l’équation sont posées. Affaire à suivre.

